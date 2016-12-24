Юракадемия прервала свою неудачную серию

Сегодня были сыграны три повторных матча восьмого тура чемпионата Украины по волейболу в мужской Суперлиге.



Харьковский «Локомотив», как и ожидалось, дома без особых проблем в трех сетах обыграл «Фаворит» из города Лубны - по партиям 25:15, 25:18 и 25:12. Эта победа позволила харьковчанам догнать в турнирной таблице «Барком-Кажаны», правда у львовян есть две игры в запасе.



С таким же счетом 3:0 хмельницкий «Новатор» во второй раз выиграл у ВК «Днепр», закрепившись на третьей позиции.



А вот в Чернигове в матче «Буревестник-ШВСМ» - «Юракадемия» (Харьков) успеха добились гости в четырех партиях. Интересно, что до этого в декабре юристы провели семь матчей и во всех потерпели поражения. Так что на празднование Нового года подопечные Владимира Романцова идут в приподнятом настроении.



Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига

8 тур. 24 декабря

Вторые матчи

«Локомотив» (Харьков) - «Фаворит» (Лубны)

3:0 (25:15, 25:18, 25:12)

«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Юракадемия» (Харьков)

1:3 (25:15, 22:25, 20:25, 17:25)

«Новатор» (Хмельницкий) - ВК «Днепр» (Днепр)

3:0 (25:17, 25:22, 27:25)



Без учета матчей этого тура ВК «Винница» - «Барком-Кажаны» (Львов), которые состоятся 28 и 29 декабря, турнирная таблица в мужской Суперлиге приобрела такой вид:



1. «Барком-Кажаны» 14 матчей, 41 очко, соотношение партий 42 - 6

1. «Локомотив» 16, 41, 44 - 11

3. «Новатор» 16, 31, 36 - 21

4. ВК «Винница» 14, 21, 24 - 26

5. «Днепр» 14, 17, 21 - 30

6. «Буревестник-ШВСМ» 14, 16, 23 - 32

7. «Юракадемия» 16, 12, 19 - 39

8. «Фаворит» 16, 1, 4 - 48

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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