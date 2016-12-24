Юракадемия прервала свою неудачную серию

Сегодня были сыграны три повторных матча восьмого тура чемпионата Украины по волейболу в мужской Суперлиге.
Харьковский «Локомотив», как и ожидалось, дома без особых проблем в трех сетах обыграл «Фаворит» из города Лубны - по партиям 25:15, 25:18 и 25:12. Эта победа позволила харьковчанам догнать в турнирной таблице «Барком-Кажаны», правда у львовян есть две игры в запасе.
С таким же счетом 3:0 хмельницкий «Новатор» во второй раз выиграл у ВК «Днепр», закрепившись на третьей позиции.
А вот в Чернигове в матче «Буревестник-ШВСМ» - «Юракадемия» (Харьков) успеха добились гости в четырех партиях. Интересно, что до этого в декабре юристы провели семь матчей и во всех потерпели поражения. Так что на празднование Нового года подопечные Владимира Романцова идут в приподнятом настроении.
Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
8 тур. 24 декабря
Вторые матчи
«Локомотив» (Харьков) - «Фаворит» (Лубны)
3:0 (25:15, 25:18, 25:12)
«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Юракадемия» (Харьков)
1:3 (25:15, 22:25, 20:25, 17:25)
«Новатор» (Хмельницкий) - ВК «Днепр» (Днепр)
3:0 (25:17, 25:22, 27:25)
Без учета матчей этого тура ВК «Винница» - «Барком-Кажаны» (Львов), которые состоятся 28 и 29 декабря, турнирная таблица в мужской Суперлиге приобрела такой вид:
1. «Барком-Кажаны» 14 матчей, 41 очко, соотношение партий 42 - 6
1. «Локомотив» 16, 41, 44 - 11
3. «Новатор» 16, 31, 36 - 21
4. ВК «Винница» 14, 21, 24 - 26
5. «Днепр» 14, 17, 21 - 30
6. «Буревестник-ШВСМ» 14, 16, 23 - 32
7. «Юракадемия» 16, 12, 19 - 39
8. «Фаворит» 16, 1, 4 - 48
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.