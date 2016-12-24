Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Юракадемия прервала свою неудачную серию

Харьковчане добились победы после семи поражений подряд

  • 24.12.2016 14:15
  • 271 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Юракадемия прервала свою неудачную серию

Сегодня были сыграны три повторных матча восьмого тура чемпионата Украины по волейболу в мужской Суперлиге.

Харьковский «Локомотив», как и ожидалось, дома без особых проблем в трех сетах обыграл «Фаворит» из города Лубны - по партиям 25:15, 25:18 и 25:12. Эта победа позволила харьковчанам догнать в турнирной таблице «Барком-Кажаны», правда у львовян есть две игры в запасе.

С таким же счетом 3:0 хмельницкий «Новатор» во второй раз выиграл у ВК «Днепр», закрепившись на третьей позиции.

А вот в Чернигове в матче «Буревестник-ШВСМ» - «Юракадемия» (Харьков) успеха добились гости в четырех партиях. Интересно, что до этого в декабре юристы провели семь матчей и во всех потерпели поражения. Так что на празднование Нового года подопечные Владимира Романцова идут в приподнятом настроении.

Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
8 тур. 24 декабря
Вторые матчи
«Локомотив» (Харьков) - «Фаворит» (Лубны)
3:0 (25:15, 25:18, 25:12)
«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Юракадемия» (Харьков)
1:3 (25:15, 22:25, 20:25, 17:25)
«Новатор» (Хмельницкий) - ВК «Днепр» (Днепр)
3:0 (25:17, 25:22, 27:25)

Без учета матчей этого тура ВК «Винница» - «Барком-Кажаны» (Львов), которые состоятся 28 и 29 декабря, турнирная таблица в мужской Суперлиге приобрела такой вид:

1. «Барком-Кажаны» 14 матчей, 41 очко, соотношение партий 42 - 6
1. «Локомотив» 16, 41, 44 - 11
3. «Новатор» 16, 31, 36 - 21
4. ВК «Винница» 14, 21, 24 - 26
5. «Днепр» 14, 17, 21 - 30
6. «Буревестник-ШВСМ» 14, 16, 23 - 32
7. «Юракадемия» 16, 12, 19 - 39
8. «Фаворит» 16, 1, 4 - 48

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.