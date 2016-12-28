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Барком снова единолично возглавил турнирную таблицу

В первом перенесенном матче восьмого тура львовяне выиграли на выезде у ВК «Винница»

  • 28.12.2016 18:55
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Метки
ВК Барком-Кажаны
© ВК Барком-Кажаны

В среду состоялся первый из двух перенесенных поединков 8-го тура мужского чемпионата Украины в Суперлиге. В Виннице местный одноименный клуб принимал львовский «Барком-Кажаны».

В стартовом сете лучше выглядели гости, которые добились успеха 19:25. Однако во второй партии винницкая команда навязала соперникам свою игру и сумела выровнять положение, выиграв 25:21.

И все же лидер он и есть лидер. Львовские волейболисты, которые совсем недавно укрепились еще одним теперь уже экс-игроком харьковской «Юракадемии» Александром Грюком (напомню, что из прошлогоднего бронзового состава юристов ранее во Львов переехали Горден Брова и Владислав Диденко), заметно прибавили и добились положительного результата в двух следующих сетах - 16:25 и 18:25.

В итоге 3:1 выиграл «Барком-Кажаны» и укрепил свои позиции во главе турнирной таблицы.

Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
8 тур. 28 декабря
Первый матч
ВК «Винница» (Винница) - «Барком-Кажаны» (Львов)
1:3 (19:25, 25:21, 16:25, 18:25)

Аоложение команд в турнирной таблице:
1. «Барком-Кажаны» 15 матчей, 44 очка, соотношение партий 45 - 7
1. «Локомотив» 16, 41, 44 - 11
3. «Новатор» 16, 31, 35 - 21
4. ВК «Винница» 15, 21, 27 - 29
5. «Днепр» 14, 17, 21 - 30
6. «Буревестник-ШВСМ» 14, 16, 23 - 32
7. «Юракадемия» 16, 12, 19 - 40
8. «Фаворит» 16, 1, 4 - 48

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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