Еще одна победа Баркома в Виннице

Состоялся второй матч 8-го тура мужского чемпионата Украины в Суперлиге между командами ВК «Винница» - «Барком-Кажаны», которые были перенесены на конец декабря.



Как и накануне, гости оказались сильнее, причем снова выиграли со счетом 3:1.



Эта победа позволила «Баркому-Кажаны» уже на 6 очков опередить идущий вторым в турнирной таблице харьковский «Локомотив».



Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига

8 тур. 29 декабря

Второй матч

ВК «Винница» (Винница) - «Барком-Кажаны» (Львов)

1:3 (23:25, 22:25, 25:14, 14:25)



Положение команд в турнирной таблице:

1. «Барком-Кажаны» 16 матчей, 47 очков, соотношение партий 48 - 8

1. «Локомотив» 16, 41, 44 - 11

3. «Новатор» 16, 31, 35 - 21

4. ВК «Винница» 16, 21, 28 - 32

5. «Днепр» 14, 17, 21 - 30

6. «Буревестник-ШВСМ» 14, 16, 23 - 32

7. «Юракадемия» 16, 12, 19 - 40

8. «Фаворит» 16, 1, 4 - 48



Следующий 9 тур пройдет уже в новом году. В период с 20 по 23 января сыграют:

«Барком-Кажаны» (Львов) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)

«Днепр» (Днепр) - «Локомотив» (Харьков)

«Юракадемия» (Харьков) - «Новатор» (Хмельницкий)

ВК «Винница (Винница) - «Фаворит» (Лубны)

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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