Еще одна победа Баркома в Виннице

Состоялся второй матч 8-го тура мужского чемпионата Украины в Суперлиге между командами ВК «Винница» - «Барком-Кажаны», которые были перенесены на конец декабря.
Как и накануне, гости оказались сильнее, причем снова выиграли со счетом 3:1.
Эта победа позволила «Баркому-Кажаны» уже на 6 очков опередить идущий вторым в турнирной таблице харьковский «Локомотив».
Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
8 тур. 29 декабря
Второй матч
ВК «Винница» (Винница) - «Барком-Кажаны» (Львов)
1:3 (23:25, 22:25, 25:14, 14:25)
Положение команд в турнирной таблице:
1. «Барком-Кажаны» 16 матчей, 47 очков, соотношение партий 48 - 8
1. «Локомотив» 16, 41, 44 - 11
3. «Новатор» 16, 31, 35 - 21
4. ВК «Винница» 16, 21, 28 - 32
5. «Днепр» 14, 17, 21 - 30
6. «Буревестник-ШВСМ» 14, 16, 23 - 32
7. «Юракадемия» 16, 12, 19 - 40
8. «Фаворит» 16, 1, 4 - 48
Следующий 9 тур пройдет уже в новом году. В период с 20 по 23 января сыграют:
«Барком-Кажаны» (Львов) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)
«Днепр» (Днепр) - «Локомотив» (Харьков)
«Юракадемия» (Харьков) - «Новатор» (Хмельницкий)
ВК «Винница (Винница) - «Фаворит» (Лубны)
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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