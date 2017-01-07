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Уже без украинских клубов

Состоялись первые матчи 1/16 финала мужского Кубка ЕКВ

  • 07.01.2017 17:55
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CEV
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В этом розыгрыше Кубка ЕКВ сезона 2016-2017 годов должны были стартовать две украинские команды. Но еще в начале осени по известным причинам многократные чемпионы Украины волейболисты харьковского «Локомотива» были вынуждены сняться с соревнований, а их соперник израильский «Хапоэль Кфар Саба» вышел в следующий круг без борьбы.

Что касается львовского «Баркома-Кажаны», то выиграв дома в 1/8 финала у сербской «Войводины» из города Нови Сад 3:1, в гостях украинцы сперва проиграли 0:3, а затем еще и уступили в «золотом» сете 13:15.

Таким образом, оставшись без наших клубов, теперь будем следить за остальными командами из других стран.

И вот состоялись первые 13 из 16 матчей 1/16 финала Кубка ЕКВ. Их результаты таковы:

Кубок ЕКВ. Мужчины
1/16 финала. Первые матчи
«Олимпиакос» (Греция) - «Газпром-Югра» (Россия)
3:2 (25:23, 25:27, 22:25, 25:19, 15:13)
«Тиикерит» (Финляндия) - «Карловарско» (Чехия)
2:3 (25:23, 28:26, 20:25, 16:25, 12:15)
«Нови-Пазар» (Сербия) - ПАОК (Греция)
1:3 (23:25, 25:22, 15:25, 21:25)
«Тур» (Франция) - «Брно» (Чехия)
3:0 (25:17, 34:32, 25:13)
«Хапоэль Кфар Саба» (Израиль) - «Линдеманс Алст» (Бельгия)
0:3 (12:25, 18:25, 24:26)
«Посожильница» (Австрия) - «Сет» (Франция)
3:1 (25:16, 25:20, 25:27, 25:19)
«Антверпен» (Бельгия) - «Црвена Звезда» (Сербия)
3:0 (25:23, 25:23, 25:22)
«Младость Брчко» (Босния и Герцеговина) - «Рейн-Майн» (Германия)
0:3 (12:25, 13:25, 26:28)
«Хапоэль Мате-Ашер» (Израиль) - «Фенербахче» (Турция)
0:3 (22:25, 17:25, 18:25)
«Будванска Ривьера» (Черногория) - «Аяччо» (Франция)
0:3 (23:25, 18:25, 25:27)
«Пьяченца» (Италия) - «Хипо Тироль» (Австрия)
3:0 (25:21, 25:22, 25:12)
«Хуррикаани» (Финляндия) - «Трентино» (Италия)
0:3 (16:25, 21:25, 20:25)
«Валепа» (Финляндия) - «Гентофте» (Дания)
3:0 (25:22, 25:23, 25:23)

В трех парах первые поединки 1/16 финала состоятся немного позже:
«Левски» (Болгария) - «Ликургус» (Голландия)
Первый матч пройдет 10 января
ЦСКА (Болгария) - «Амрисвиль» (Швейцария)
Первый матч пройдет 11 января
«Войводина» (Сербия) - «Аркада» (Румыния)
Первый матч пройдет 11 января

Ответные игры 1/16 финала мужского Кубка ЕКВ запланированы на период с 17 по 19 января.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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