Уже без украинских клубов

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В этом розыгрыше Кубка ЕКВ сезона 2016-2017 годов должны были стартовать две украинские команды. Но еще в начале осени по известным причинам многократные чемпионы Украины волейболисты харьковского «Локомотива» были вынуждены сняться с соревнований, а их соперник израильский «Хапоэль Кфар Саба» вышел в следующий круг без борьбы.



Что касается львовского «Баркома-Кажаны», то выиграв дома в 1/8 финала у сербской «Войводины» из города Нови Сад 3:1, в гостях украинцы сперва проиграли 0:3, а затем еще и уступили в «золотом» сете 13:15.



Таким образом, оставшись без наших клубов, теперь будем следить за остальными командами из других стран.



И вот состоялись первые 13 из 16 матчей 1/16 финала Кубка ЕКВ. Их результаты таковы:



Кубок ЕКВ. Мужчины

1/16 финала. Первые матчи

«Олимпиакос» (Греция) - «Газпром-Югра» (Россия)

3:2 (25:23, 25:27, 22:25, 25:19, 15:13)

«Тиикерит» (Финляндия) - «Карловарско» (Чехия)

2:3 (25:23, 28:26, 20:25, 16:25, 12:15)

«Нови-Пазар» (Сербия) - ПАОК (Греция)

1:3 (23:25, 25:22, 15:25, 21:25)

«Тур» (Франция) - «Брно» (Чехия)

3:0 (25:17, 34:32, 25:13)

«Хапоэль Кфар Саба» (Израиль) - «Линдеманс Алст» (Бельгия)

0:3 (12:25, 18:25, 24:26)

«Посожильница» (Австрия) - «Сет» (Франция)

3:1 (25:16, 25:20, 25:27, 25:19)

«Антверпен» (Бельгия) - «Црвена Звезда» (Сербия)

3:0 (25:23, 25:23, 25:22)

«Младость Брчко» (Босния и Герцеговина) - «Рейн-Майн» (Германия)

0:3 (12:25, 13:25, 26:28)

«Хапоэль Мате-Ашер» (Израиль) - «Фенербахче» (Турция)

0:3 (22:25, 17:25, 18:25)

«Будванска Ривьера» (Черногория) - «Аяччо» (Франция)

0:3 (23:25, 18:25, 25:27)

«Пьяченца» (Италия) - «Хипо Тироль» (Австрия)

3:0 (25:21, 25:22, 25:12)

«Хуррикаани» (Финляндия) - «Трентино» (Италия)

0:3 (16:25, 21:25, 20:25)

«Валепа» (Финляндия) - «Гентофте» (Дания)

3:0 (25:22, 25:23, 25:23)



В трех парах первые поединки 1/16 финала состоятся немного позже:

«Левски» (Болгария) - «Ликургус» (Голландия)

Первый матч пройдет 10 января

ЦСКА (Болгария) - «Амрисвиль» (Швейцария)

Первый матч пройдет 11 января

«Войводина» (Сербия) - «Аркада» (Румыния)

Первый матч пройдет 11 января



Ответные игры 1/16 финала мужского Кубка ЕКВ запланированы на период с 17 по 19 января.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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