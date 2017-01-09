Молодежная сборная узнала имена соперников в отборе на ЧМ

Відбулися матчі 1-го раунду відборкового турніру чемпіонату Світу (U-21), за підсумками якого стали відомі суперники збірної України у 2-му раунді відбору.



ДРУГИЙ РАУНД



У другому раунді українці зіграють зі збірними Сербії, Болгарії та Франції. Матчі цієї стадії відбудуться у травні в період з 18 по 21 травня. Як ми вже повідомляли, Україна має намір прийняти цей турнір в групі Е. Якщо такі заявки будуть подані збоку інших країн, господар групи буде визначений за допомогою жеребкування.



Також нагадаємо, шо тільки переможці двох груп потраплять до фінального турніру чемпіонату світу (U-21), який відбудеться у чеському Брно з 23 червня по 2 липня. Європу там, крім цих двох команд, представлятимуть збірні Росії та Італії завдяки кращим позиціям в світовому рейтингу, а також Чехія як збірна-господарка змагань.



В групі F зіграють Польща, Німеччина, Бельгія та Латвія.



ПЕРШИЙ РАУНД



Збірна Сербії посіла перше місце в групі С, здолавши почергово команди Нідерландів - 3:0 (25:12, 25:22. 25:19), Австрії - 3:2 (25:20, 26:24, 23:25, 20:25, 19:17) та команду-господарку турніру Португалії – 3:0 (27:25, 26:24, 25:17).



Збірна Болгарії стала першою в групі D, який відбувався в Софії. В активі перемоги над командами Франції – 3:2 (25:21, 20:25, 24:26, 25:19, 15:12) та Данії – 3:1 (23:25, 25:17, 25:20, 25:16).



Нагадаємо, що збірна України грала з болгарами у першому матчі чемпіонату Європи в Пловдиві та перемогла з рахунком 3:2. Тоді команду очолював відомий в минулому волейболіст Володимир Ніколов, зараз командою керує ще один колишній гравець національної збірної Ніколай Желязков.



Збірна Франції стала суперником збірної України за кращим результатом серед тих, які посіли другі місця у відбіркових групах 1-го раунду. Після поразки від збірної Болгарії французи обіграли датчан - 3:1 (23:25, 25:17, 25:20, 25:16).

Источник — Федерация волейбола Украины

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