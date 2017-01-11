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Локомотив выиграл у Винницы

В первом полуфинальном матче харьковчане в гостях победили в четырех партиях

  • 11.01.2017 17:55
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Локомотив выиграл у Винницы

В нынешнем розыгрыше мужского Кубка Украины по волейболу среди четырех участников полуфиналов две команды представляют Винницу. И обе они стали хозяевами поля в играх за выход в финал.

Согласно регламента турнира, дальнейшую борьбу за главный приз поведут те клубы, которые выиграют у своих соперников два матча подряд. В случае ничейного результата по окончании второй встречи будет проведен «золотой» сет. Именно он и определит победителя полуфинала.

Сегодня первыми на площадку вышли ВК «Винница» и харьковский «Локомотив». Стартовую партию с большим трудом выиграли гости - 24:26. Во втором сете сильнее уже были волейболисты Винницы 25:18. И в третьей партии хозяева площадки сначала вели 8:4, однако харьковчане смогли набрать пять очков подряд и уже сами вышли вперед - 8:9. После этого подопечные Анатолия Янущика еще больше увеличили свой отрыв 9:13 и в итоге добились успеха 19:25.

Четвертая партия оказалась в этом матче заключительной. Снова винницкая команда проиграла 19:25, а вместе с ней весь матч 1:3.

Кубок Украины. Мужчины.
Полуфинал. Первый матч. 11 января
ВК «Винница» (Винница) - «Локомотив» (Харьков)
1:3 (24:26, 25:18, 19:25, 19:25)

Второй поединок в этой полуфинальной паре состоится завтра в четверг 12 января. Начало игры в 11 часов.

Во второй паре полуфиналистов чуть позже сыграют «Экодом» (Винница) и «Барком-Кажаны» (Львов).

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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