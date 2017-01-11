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Барком на шаг приблизился к финалу

Второй полуфинальный поединок Кубка Украины завершился победой львовского клуба со счетом 3:1

  • 11.01.2017 20:40
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Барком на шаг приблизился к финалу

После сегодняшней победы харьковского «Локомотива» над ВК «Винница» в первом полуфинальном матче мужского Кубка страны, ожидалось, что и лидер нынешнего чемпионата страны без особых проблем разберется со своим соперником. Однако легкой прогулки у львовян не получилось.

Первую партию хозяева площадки, выступающие в высшей лиге украинского волейбола, проиграли с пристойным результатом 22:25. Зато во втором сете винницкая команда показала всем, как можно и нужно выигрывать у одного из лучшего клуба страны - 25:16.

Третья партия прошла уже с преимуществом львовских волейболистов 18:25. А судьба четвертого сета, как и всего матча, решилась только на последних минутах. Выиграл «Барком-Кажаны» 24:26.

Кубок Украины. Мужчины.
Полуфинал. Первый матч. 11 января
«Экодом» (Винница) - «Барком-Кажаны» (Львов)
1:3 (22:25, 25:16, 18:25, 24:26)

Завтра в четверг 12 января состоится второй матч этих команд. Начало игры в 13 часов.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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