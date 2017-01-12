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В финале встретятся Локомотив и Барком

Во вторых полуфинальных матчах Кубка Украины снова выиграли харьковские и львовские волейболисты

  • 12.01.2017 15:10
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В финале встретятся Локомотив и Барком

В четверг состоялись вторые матчи полуфиналов Кубка страны по волейболу среди мужчин. В обеих встречах выиграли те, кому и предсказывались победы, так что проведения «золотых» сетов не потребовалось.

Впрочем, в паре ВК «Винница» - «Локомотив» (Харьков) соперники были очень близки к «золотому» сету. Первую партию здесь выиграли гости - 20:25. Затем винницкая команда сумела взять второй сет - 27:25. Третья партия снова осталась за харьковчанами - 19:25, а четвертый сет довольно легко взяли хозяева площадки - 25:14.

Так что исход этого матча решался на тай-брейке. Его могли выиграть как одни, так и другие, но все же в самой концовке удача улыбнулась подопечным Анатолия Янущика - 15:17.

А вот у «Баркома-Кажаны» все получилось гораздо легче. В каждой из трех партий львовяне постоянно шли впереди и сумели довести дело до необходимого положительного результата. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

Кубок Украины. Мужчины.
Полуфиналы. Вторые матчи. 12 января
ВК «Винница» (Винница) - «Локомотив» (Харьков)
2:3 (20:25, 27:25, 19:25, 25:14, 15:17)
Первый матч - 1:3. Счет в серии 0:2
«Экодом» (Винница) - «Барком-Кажаны» (Львов)
0:3 (19:25, 18:25, 21:25)
Первый матч - 1:3. Счет в серии 0:2

Финал мужского Кубка Украины, в котором встретятся «Локомотив» (Харьков) и «Барком-Кажаны» (Львов), состоится 11 февраля.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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