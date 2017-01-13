Буревестник и Днепр поменялись местами в турнирной таблице

В пятницу в Чернигове состоялся первый из двух поединков 7-го тура чемпионата Украины по волейболу среди мужчин, который был перенесен еще с декабря прошлого года. Местный клуб «Буревестник-ШВСМ» принимал «Днепр» из одноименного города.



Стартовые две партии прошли с преимуществом хозяев поля и завершились со счетом 25:17 и 25:21 в их пользу. Третий сет уже проходил с переменным успехом и только в самой его концовке волейболисты «Днепра» сумели склонить чашу весов в свою сторону - 24:26.



Таким же упорным оказался и четвертый сет, с той лишь разницей, что теперь выиграл «Буревестник-ШВСМ» 26:24. Эта победа позволила черниговской команде обойти соперников в турнирной таблице чемпионата.



Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига

7 тур. 13 января

Первый матч

«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Днепр» (Днепр)

3:1 (25:17, 25:21, 24:26, 26:24)



После сегодняшней встречи положение команд в турнирной таблице таково:

1. «Барком-Кажаны» 16 матчей, 47 очков, соотношение партий 48 - 8

1. «Локомотив» 16, 41, 44 - 11

3. «Новатор» 16, 31, 35 - 21

4. ВК «Винница» 16, 21, 28 - 32

5. «Буревестник-ШВСМ» 15, 19, 26 - 33

6. «Днепр» 15, 17, 22 - 33

7. «Юракадемия» 16, 12, 19 - 40

8. «Фаворит» 16, 1, 4 - 48



Повторный матч «Буревестник-ШВСМ» - «Днепр» пройдет в субботу 14 января.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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