Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Буревестник и Днепр поменялись местами в турнирной таблице

В перенесенном матче седьмого тура мужской Суперлиги черниговские студенты добились победы

  • 13.01.2017 20:45
  • 139 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Буревестник и Днепр поменялись местами в турнирной таблице

В пятницу в Чернигове состоялся первый из двух поединков 7-го тура чемпионата Украины по волейболу среди мужчин, который был перенесен еще с декабря прошлого года. Местный клуб «Буревестник-ШВСМ» принимал «Днепр» из одноименного города.

Стартовые две партии прошли с преимуществом хозяев поля и завершились со счетом 25:17 и 25:21 в их пользу. Третий сет уже проходил с переменным успехом и только в самой его концовке волейболисты «Днепра» сумели склонить чашу весов в свою сторону - 24:26.

Таким же упорным оказался и четвертый сет, с той лишь разницей, что теперь выиграл «Буревестник-ШВСМ» 26:24. Эта победа позволила черниговской команде обойти соперников в турнирной таблице чемпионата.

Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
7 тур. 13 января
Первый матч
«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Днепр» (Днепр)
3:1 (25:17, 25:21, 24:26, 26:24)

После сегодняшней встречи положение команд в турнирной таблице таково:
1. «Барком-Кажаны» 16 матчей, 47 очков, соотношение партий 48 - 8
1. «Локомотив» 16, 41, 44 - 11
3. «Новатор» 16, 31, 35 - 21
4. ВК «Винница» 16, 21, 28 - 32
5. «Буревестник-ШВСМ» 15, 19, 26 - 33
6. «Днепр» 15, 17, 22 - 33
7. «Юракадемия» 16, 12, 19 - 40
8. «Фаворит» 16, 1, 4 - 48

Повторный матч «Буревестник-ШВСМ» - «Днепр» пройдет в субботу 14 января.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.