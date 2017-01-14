Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

В первом матче отбора к Евро-2017 Украина проиграла Италии

В Германии начались игры второго раунда отборочного турнира чемпионата Европы

  • 14.01.2017 11:40
  • 412 просмотров
  • 0 комментария
Метки
CEV
© CEV

Юные волейболисты возрастом до 19 лет (U-19) начали игры в отборочных группах к чемпионату Европы, финальная часть которого пройдет в Венгрии и Словакии в апреле нынешнего года.

Сборная Украины выступает в группе D в немецком городе Фридрихсхафен, где нашими соперниками являются команды Германии, Италии и Хорватии.

В первом матче подопечные Юрия Дмитриева встречались с итальянцами и уступили им в трех партиях - 22:25, 17:25 и 10:25.

Украинцы играли в таком составе: Алексей Головень (набрал 1 очко), Борис Еременко (7), Александр Коваль (9), Игорь Свиридов (3), Ярослав Савкин (2), Евгений Политко (10), Андрей Жуков, Валентин Мирошник (оба - либеро) - стартовый. На замену выходили Иван Кривобок (2), Никита Яковлев (1), Сергей Рябов (1).

Еще в одном матче этой группы хозяева площадки также со счетом 3:0 победили хорватов.

Отборочный турнир к чемпионату Европы. U-19
Группа D. Фридрихсхафен (Германия)
Украина - Италия
0:3 (22:25, 17:25, 10:25)
Германия - Хорватия
3:0 (25:9, 25:22, 25:15)

В субботу 14 января Украина сыграет с Германией (начало матча в 17 часов), а Италия с Хорватией.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.