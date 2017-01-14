В первом матче отбора к Евро-2017 Украина проиграла Италии

Юные волейболисты возрастом до 19 лет (U-19) начали игры в отборочных группах к чемпионату Европы, финальная часть которого пройдет в Венгрии и Словакии в апреле нынешнего года.
Сборная Украины выступает в группе D в немецком городе Фридрихсхафен, где нашими соперниками являются команды Германии, Италии и Хорватии.
В первом матче подопечные Юрия Дмитриева встречались с итальянцами и уступили им в трех партиях - 22:25, 17:25 и 10:25.
Украинцы играли в таком составе: Алексей Головень (набрал 1 очко), Борис Еременко (7), Александр Коваль (9), Игорь Свиридов (3), Ярослав Савкин (2), Евгений Политко (10), Андрей Жуков, Валентин Мирошник (оба - либеро) - стартовый. На замену выходили Иван Кривобок (2), Никита Яковлев (1), Сергей Рябов (1).
Еще в одном матче этой группы хозяева площадки также со счетом 3:0 победили хорватов.
Отборочный турнир к чемпионату Европы. U-19
Группа D. Фридрихсхафен (Германия)
Украина - Италия
0:3 (22:25, 17:25, 10:25)
Германия - Хорватия
3:0 (25:9, 25:22, 25:15)
В субботу 14 января Украина сыграет с Германией (начало матча в 17 часов), а Италия с Хорватией.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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