Украинки в упорной борьбе обыграли Латвию

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В столице Латвии Риге стартовал отбор к чемпионату Европы по волейболу среди девушек возрастом до 18 лет. В первом матче группы А сборная Украины встречалась с хозяйками турнира латвийскими волейболистками.



Игра получилась очень упорной. Вначале успеха добилась команда Латвии 25:17. Затем наши девушки просто разгромили соперниц во втором сете 12:25. Третья партия завершилась со счетом 25:23 в пользу прибалтийской команды, а четвертый сет выиграли наши волейболистки 19:25.



Таким образом, судьба поединка решалась на тай-брейке. Его выиграла сборная Украины 11:15.



Состав сборной нашей страны был таким: София Рылова (набрала 9 очков), Анастасия Яремчук (4), Виктория Даньчак (19), Юлия Годнева (18), Наталья Ксендзук (2), Анна Шумейко (12), Алена Манко (либеро) - стартовый. В игре также участвовали Оксана Пилипенко (5), Соломия Рыбай (0).



Также в этой группе Сербия выиграла у Черногории со счетом 3:0.



Отборочный турнир к чемпионату Европы. U-19

Группа А. Рига (Латвия)

Латвия - Украина

2:3 (25:17, 12:25, 25:23, 19:25, 11:15)

Сербия - Черногория

3:0 (25:10, 25:23, 25:13)



Во втором матче в субботу 14 января сборная Украина встретится с командой Сербии (начало матча в 15.30), а Латвия сыграет с Черногорией.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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