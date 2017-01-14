Днепр взял реванш за поражение накануне

В Чернигове сегодня прошел повторный матч седьмого тура чемпионата Украины по волейболу среди мужчин. Но если вчера на площадке лучше смотрелся местный «Буревестник-ШВСМ», который, кстати, и выиграл, то в субботу сильнее оказался «Днепр»



Интересно, что в каждой из трех партий гости были настолько убедительнее, что не позволили черниговским волейболистам набрать хотя бы двадцать очков - 19:25, 18:25 и 19:25.



Этот успех позволил команде из Днепра вернуть себе пятую позицию в турнирной таблице.



Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига

7 тур. 14 января

Второй матч

«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Днепр» (Днепр)

0:3(19:25, 18:25, 19:25)



Турнирная таблица теперь выглядит так:

1. «Барком-Кажаны» 16 матчей, 47 очков, соотношение партий 48 - 8

1. «Локомотив» 16, 41, 44 - 11

3. «Новатор» 16, 31, 35 - 21

4. ВК «Винница» 16, 21, 28 - 32

5. «Днепр» 16, 20, 25 - 33

6. «Буревестник-ШВСМ» 16, 19, 26 - 33

7. «Юракадемия» 16, 12, 19 - 40

8. «Фаворит» 16, 1, 4 - 48



Следующий 9-й тур пройдет в период с 20 по 23 января. В нем встретятся:

«Барком-Кажаны» (Львов) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)

«Днепр» (Днепр) - «Локомотив» (Харьков)

«Юракадемия» (Харьков) - «Новатор» (Хмельницкий)

ВК «Винница (Винница) - «Фаворит» (Лубны)

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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