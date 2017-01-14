Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Днепр взял реванш за поражение накануне

Во втором перенесенном матче 7-го тура мужской Суперлиги волейболисты Днепра одержали победу

  • 14.01.2017 20:20
  • 109 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Днепр взял реванш за поражение накануне

В Чернигове сегодня прошел повторный матч седьмого тура чемпионата Украины по волейболу среди мужчин. Но если вчера на площадке лучше смотрелся местный «Буревестник-ШВСМ», который, кстати, и выиграл, то в субботу сильнее оказался «Днепр»

Интересно, что в каждой из трех партий гости были настолько убедительнее, что не позволили черниговским волейболистам набрать хотя бы двадцать очков - 19:25, 18:25 и 19:25.

Этот успех позволил команде из Днепра вернуть себе пятую позицию в турнирной таблице.

Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
7 тур. 14 января
Второй матч
«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Днепр» (Днепр)
0:3(19:25, 18:25, 19:25)

Турнирная таблица теперь выглядит так:
1. «Барком-Кажаны» 16 матчей, 47 очков, соотношение партий 48 - 8
1. «Локомотив» 16, 41, 44 - 11
3. «Новатор» 16, 31, 35 - 21
4. ВК «Винница» 16, 21, 28 - 32
5. «Днепр» 16, 20, 25 - 33
6. «Буревестник-ШВСМ» 16, 19, 26 - 33
7. «Юракадемия» 16, 12, 19 - 40
8. «Фаворит» 16, 1, 4 - 48

Следующий 9-й тур пройдет в период с 20 по 23 января. В нем встретятся:
«Барком-Кажаны» (Львов) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)
«Днепр» (Днепр) - «Локомотив» (Харьков)
«Юракадемия» (Харьков) - «Новатор» (Хмельницкий)
ВК «Винница (Винница) - «Фаворит» (Лубны)

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.