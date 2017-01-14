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Неудачный день для украинских сборных

В отборе к Евро-2017 наши волейболисты и волейболистки потерпели поражения со счетом 0:3

  • 14.01.2017 20:55
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CEV
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Иногда так бывает, когда наши сборные проигрывают в один день, причем, как говорится, без особых вариантов. Вот и в отборочных турнирах к чемпионату Европы 2017 года 14 января волейбольные украинские команды синхронно проиграли в трех партиях.

Так, юношеская сборная Украины возрастом до 19 лет, которая выступает в группе F в немецком городе Фридрихсхафен, сегодня встречалась с хозяевами площадки. Все три партии прошли с преимуществом команды Германии, о чем свидетельствует счет в итоговом протоколе - 25:15, 25:10, 25:18.

Подопечные Юрия Дмитриева вышли на игру в таком составе: Александр Коваль (набрал 4 очка), Алексей Головень (2), Борис Еременко (4), Евгений Политко (4), Иван Кривобок (6), Ярослав Савкин (2), Андрей Жуков, Валентин Мирошник (оба - либеро). На замену выходили Никита Яковлев (0), Сергей Рябов (0), Денис Велецкий (0).

Еще матч в нашей группе Италия - Хорватия еще продолжается.

Отборочный турнир к чемпионату Европы. U-19
Группа F. Фридрихсхафен (Германия)
Германия - Украина
3:0 (25:15, 25:10, 25:18)

Положение команд в группе F:
1. Германия 2 матча, 6 очков, соотношение партий 6 - 0
2. Италия 1, 3, 3 - 0
3. Украина 2, 0, 0 - 6
4. Хорватия 1, 0, 0 - 3

Завтра в воскресенье 15 января сборная Украины встретится с Хорватией, а Германия сыграет с Италией
.
А в столице Латвии Риге в группе А, где играет сборная Украины возрастом до 18 лет, наши волейболистки встречались с командой Сербии.

И здесь на площадке доминировали соперницы украинских девушек. Сербия выиграла все три партии 25:18, 25:12 и 25:8.

Сборная Украины играла в таком составе: София Рылова (не набрала ни одного очка), Анастасия Яремчук (0), Виктория Даньчак (4), Юлия Годнева (4), Оксана Пилипенко (2), Анна Шумейко (8), Алена Манко (либеро) - стартовый. В игре также участвовала Валентина Хобер (5).

В этой же группе Латвия обыграла Черногорию со счетом 3:2.

Отборочный турнир к чемпионату Европы. U-18
Группа А. Рига (Латвия)
Сербия - Украина
3:0 (25:18, 25:12, 25:8)
Латвия - Черногория
3:2 (25:20, 25:17, 21:25, 18:25, 15:9)

Положение команд в группе А:
1. Сербия 2, 6, 6 - 0
2. Латвия 2, 3, 5 - 5
3. Украина 2, 2, 3 - 5
4. Черногория 2, 1, 2 - 6

В заключительный игровой день в воскресенье 15 января в группе А сыграют:
Украина - Черногория, Сербия - Латвия

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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