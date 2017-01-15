Волейболисты юношеской сборной Украины проиграли три матча из трех

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В немецком городе Фридрихсхафен завершились матчи в группе F отбора к Евро-2017 среди юных волейболистов не старше 19 лет. В последний игровой день сборная Украины встречалась со сверстниками из Хорватии.



Первую партию выиграли хорваты 25:20. Затем наша сборная сумела преобразиться и показала, что тоже умеет играть в волейбол, выиграв второй и третий сет, соответственно 25:18 и 25:13. Были близки украинцы и к тому, чтобы одержать победу в четвертой партии, но уступили 25:27.



Увы, на тай-брейке подопечные Юрия Дмитриева также проиграли 11:15 и завершили турнир на последнем месте.



В этой игре сборная Украины выступала в таком составе: Алексей Головень (набрал 8 очков), Борис Еременко (13), Евгений Политко (11), Иван Кривобок (2), Ярослав Савкин (20), Александр Коваль (14), Андрей Жуков, Валентин Мирошник (оба - либеро) - стартовый. На замену выходили Игорь Свиридов (10), Никита Яковлев (0), Денис Велецкий (0).



Еще матч в нашей группе встречались лидеры Германия и Италия. Со счетом 3:2 победили итальянцы.



Отборочный турнир к чемпионату Европы. U-19

Группа F. Фридрихсхафен (Германия)

Украина - Хорватия

2:3 (20:25, 25:18, 25:13, 25:27, 11:15)

Германия - Италия

2:3 (16:25, 25:21, 22:25, 25:22, 12:15)



Итоговое положение команд в группе F:

1. Италия 3 матча, 8 очков, соотношение партий 9 - 2

2. Германия 3, 7, 8 - 3

3. Хорватия 3, 2, 3 - 8

4. Украина 3, 1, 2 - 9



Таким образом, заняв последнее четвертое место в группе сборная Украины свою задачу не выполнила и на финальный турнир не отобралась.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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