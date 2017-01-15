Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Волейболисты юношеской сборной Украины проиграли три матча из трех

В отборочном турнире к чемпионату Европы 2017 года наша команда оказалась слабее своих соперников

  • 15.01.2017 21:10
  • 208 просмотров
  • 0 комментария
Метки
CEV
© CEV

В немецком городе Фридрихсхафен завершились матчи в группе F отбора к Евро-2017 среди юных волейболистов не старше 19 лет. В последний игровой день сборная Украины встречалась со сверстниками из Хорватии.

Первую партию выиграли хорваты 25:20. Затем наша сборная сумела преобразиться и показала, что тоже умеет играть в волейбол, выиграв второй и третий сет, соответственно 25:18 и 25:13. Были близки украинцы и к тому, чтобы одержать победу в четвертой партии, но уступили 25:27.

Увы, на тай-брейке подопечные Юрия Дмитриева также проиграли 11:15 и завершили турнир на последнем месте.

В этой игре сборная Украины выступала в таком составе: Алексей Головень (набрал 8 очков), Борис Еременко (13), Евгений Политко (11), Иван Кривобок (2), Ярослав Савкин (20), Александр Коваль (14), Андрей Жуков, Валентин Мирошник (оба - либеро) - стартовый. На замену выходили Игорь Свиридов (10), Никита Яковлев (0), Денис Велецкий (0).

Еще матч в нашей группе встречались лидеры Германия и Италия. Со счетом 3:2 победили итальянцы.

Отборочный турнир к чемпионату Европы. U-19
Группа F. Фридрихсхафен (Германия)
Украина - Хорватия
2:3 (20:25, 25:18, 25:13, 25:27, 11:15)
Германия - Италия
2:3 (16:25, 25:21, 22:25, 25:22, 12:15)

Итоговое положение команд в группе F:
1. Италия 3 матча, 8 очков, соотношение партий 9 - 2
2. Германия 3, 7, 8 - 3
3. Хорватия 3, 2, 3 - 8
4. Украина 3, 1, 2 - 9

Таким образом, заняв последнее четвертое место в группе сборная Украины свою задачу не выполнила и на финальный турнир не отобралась.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.