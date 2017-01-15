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Украинки в финальный этап Евро-2017 не пробились

Победив в последнем матче отбора Черногорию со счетом 3:1, наша сборная заняла второе место в группе

  • 15.01.2017 21:45
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CEV
© CEV

Сегодня в столице Латвии Риге состоялись заключительные поединки в группе А. Сборная Украины возрастом до 18 лет играла с командой Черногории и добилась успеха в четырех партиях.

Первый сет украинки взяли с минимальным преимуществом 26:24. Второй сет подопечные Богуслава Галицкого выиграли более уверенно 25:10. В концовке третьей партии удача уже была на стороне черногорских волейболисток 24:26. Однако в четвертом сете снова наша команда оказалась сильнее 25:22 и выиграла матч 3:1.

Состав сборной Украины был таким: София Рылова (набрала 19 очков), Анастасия Яремчук (4), Виктория Даньчак (21), Юлия Годнева (17), Оксана Пилипенко (0), Анна Шумейко (10), Алена Манко (либеро) - стартовый. На замену выходила Наталья Ксендзук (2),

В этой же группе Сербия победила Латвию со счетом 3:0

Отборочный турнир к чемпионату Европы. U-18
Группа А. Рига (Латвия)
Украина - Черногория
3:1 (26:24, 25:10, 24:26, 25:22)
Сербия - Латвия
3:0 (25:15, 25:11, 25:10)

Итоговое положение команд в группе А:
1. Сербия 3 матча, 9 очков, соотношение партий 9 - 0
2. Украина 3, 5, 6 - 6
3. Латвия 3, 3, 5 - 8
4. Черногория 3, 1, 3 - 9

По регламенту соревнований в финальный этап выходят 8 победителей групп и три лучшие сборные, занявшие вторые места. И хотя не все матчи в других группах завершились, уже ясно, что в числе трех лучших вторых сборных Украины не будет. Очень жаль.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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