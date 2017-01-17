В Локомотиве произошла замена тренеров

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В стане многократных чемпионов Украины волейболистов харьковского «Локомотива» в разгар сезона произошли изменения на тренерском мостике. Главным тренером железнодорожников назначен хорошо знакомый в клубе Игорь Зяблицев, который уже работал в этой должности ранее, а также много лет ассистировал другому известному тренеру Юрию Филиппову. Помощником Зяблицева будет самый опытный и титулованный игрок команды, ее капитан и теперь уже играющий тренер Владимир Татаринцев.



Что касается начинавших сезон в качестве главного тренера Анатолия Янущика и тренера Андрея Адамца, то они переведены наставниками в молодежную команду.



Напомним, что на данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги, отставая от лидера львовского «Баркома-Кажаны» на 6 очков, а также стал финалистом розыгрыша Кубка Украины.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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