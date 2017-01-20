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Двойной успех харьковских мужских команд

«Локомотив» и «Юракадемия» одержали победы в первых играх девятого тура

  • 20.01.2017 20:00
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Двойной успех харьковских мужских команд

В пятницу прошли стартовые матчи 9-го тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

В Днепре местный одноименный клуб принимал харьковский «Локомотив», который совсем недавно возглавил Игорь Зяблицев. Дебют на посту главного тренера наставнику удался - его подопечные выиграли со счетом 3:1. Отдав первый сет на «больше-меньше» 24:26, харьковчане победили в трех остальных.

Еще одна харьковская команда «Юракадемия» также сегодня праздновала успех, но для этого подопечным Владимира Романцова потребовалось пять партий. Вначале повели гости, взяв первый сет 20:25. Затем юристы выровняли положение 25:21. Третью партию выиграл «Новатор» 20:25, а четвертую харьковчане 25:22.

Таким образом, судьба матча решалась на тай-брейке. И здесь также была своя интрига. «Юракадемия» вела в счете 12:8, но позволила хмельницким волейболистам сравнять результат 12:12. И все же последние три очка в этой встрече остались за хозяева площадки 15:12.

ВК «Винница» дома без особых проблем расправилась с «Фаворитом» (Лубны) 3:0, а во Львове лидер чемпионата «Барком-Кажаны»

Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
9 тур. 20 января
Первые матчи
ВК «Винница» (Винница) - «Фаворит» (Лубны)
3:0 (25:15, 25:23, 25:17)
«Днепр» (Днепр) - «Локомотив» (Харьков)
1:3 (26:24, 20:25, 21:25, 23:25)
«Юракадемия» (Харьков) - «Новатор» (Хмельницкий)
3:2 (20:25, 25:21, 20:25, 25-22, 15:12)

Турнирная таблица теперь выглядит так:
1. «Барком-Кажаны» 16 матчей, 47 очков, соотношение партий 48 - 8
1. «Локомотив» 17, 44, 47 - 12
3. «Новатор» 17, 32, 37 - 24
4. ВК «Винница» 17, 24, 31 - 32
5. «Днепр» 17, 20, 26 - 36
6. «Буревестник-ШВСМ» 16, 19, 26 - 33
7. «Юракадемия» 17, 14, 22 - 42
8. «Фаворит» 17, 1, 4 - 51

Повторные матчи этого тура состоятся в субботу 21 января. Поединки команд «Барком-Кажаны» (Львов) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) пройдут 22 и 23 января.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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