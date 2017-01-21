Днепр и Новатор взяли реванш за вчерашние поражения

Повторные игры в очередного тура чемпионата страны у мужчин ознаменовались несколько неожиданным результатом в Днепре, где местные волейболисты нанесли поражение харьковскому «Локомотиву».



В первой партии выиграли хозяева поля со счетом 25:22. Затем харьковчане выровняли положение, победив во втором сете 16:25. Но на большее гостей уже не хватило. Игравшие с особым воодушевлением игроки «Днепра» далее взяли третью с четвертую партии с одинаковым счетом 25:21. И это было только третье поражение чемпионов Украины в нынешнем сезоне.



Также взяли реванш за вчерашний проигрыш и волейболисты хмельницкого «Новатора». В Харькове они в четырех партиях одолели местную «Юракадемию».



Как и накануне, ВК «Винница» легко выиграл у «Фаворита» (Лубны) со счетом 3:0.



Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига

9 тур. 21 января

Вторые матчи

ВК «Винница» (Винница) - «Фаворит» (Лубны)

3:0 (25:16, 25:11, 25:17)

«Днепр» (Днепр) - «Локомотив» (Харьков)

3:1 (25:22, 16:25, 25:21, 25:21)

«Юракадемия» (Харьков) - «Новатор» (Хмельницкий)

1:3 (14:25, 26:24, 24:26, 20:25)



Положенире команд в турнирной таблице сейчас таково:

1. «Барком-Кажаны» 16 матчей, 47 очков, соотношение партий 48 - 8

1. «Локомотив» 18, 44, 48 - 15

3. «Новатор» 18, 35, 40 - 25

4. ВК «Винница» 18, 27, 34 - 32

5. «Днепр» 18, 23, 29 - 37

6. «Буревестник-ШВСМ» 16, 19, 26 - 33

7. «Юракадемия» 18, 14, 23 - 45

8. «Фаворит» 18, 1, 4 - 54



Завершится 9-й тур 22 и 23 января, когда сыграют «Барком-Кажаны» (Львов) и «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов).

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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