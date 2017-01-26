Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Южненский Химик вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ

И в повторном матче чемпионки Украины обыграли румынский клуб в пяти партиях

  • 26.01.2017 20:50
  • 336 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ВК Химик
© ВК Химик

Напомним, что в первой игре 1/16 финала Кубка ЕКВ в Румынии «Химик» добился победы со счетом 3:2. И сегодня украинки начали удачно.

Так, первый сет хозяева площадки выиграли достаточно уверенно 25:16. Вторую партию волейболистки из Южного взяли на «больше-меньше» 26:24.

К чести гостей они не сдались после такого начала матча и сумели вернуться в игру, победив в третьем и четвертом сетах 23:25 и 22:25.

Поэтому судьба этого поединка решалась на тай-брейке и в случае успеха румынской команды соперницам довелось бы провести еще и «золотой» сет. Но «Химик» решил не доводить дело до него и в упорной борьбе все же одолел «Тырговиште» в пятой партии 15:13.

Таким образом, чемпионки Украины вышли в 1/8 финала европейского Кубка.

Кубок ЕКВ. Женщины
1/16 финала. Второй матч
26 января. Южный
«Химик» (Южный Украина) - «Тырговиште» (Румыния)
3:2 (25:16, 26:24, 23:25, 22:25, 15:13)
Первый матч 3:2

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.