Южненский Химик вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ

© ВК Химик

Напомним, что в первой игре 1/16 финала Кубка ЕКВ в Румынии «Химик» добился победы со счетом 3:2. И сегодня украинки начали удачно.



Так, первый сет хозяева площадки выиграли достаточно уверенно 25:16. Вторую партию волейболистки из Южного взяли на «больше-меньше» 26:24.



К чести гостей они не сдались после такого начала матча и сумели вернуться в игру, победив в третьем и четвертом сетах 23:25 и 22:25.



Поэтому судьба этого поединка решалась на тай-брейке и в случае успеха румынской команды соперницам довелось бы провести еще и «золотой» сет. Но «Химик» решил не доводить дело до него и в упорной борьбе все же одолел «Тырговиште» в пятой партии 15:13.



Таким образом, чемпионки Украины вышли в 1/8 финала европейского Кубка.



Кубок ЕКВ. Женщины

1/16 финала. Второй матч

26 января. Южный

«Химик» (Южный Украина) - «Тырговиште» (Румыния)

3:2 (25:16, 26:24, 23:25, 22:25, 15:13)

Первый матч 3:2

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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