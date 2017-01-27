У Баркома девятнадцатая победа подряд

На роль центрального в этом туре претендуют сразу два противостояния. К примеру, львовский «Барком-Кажаны», который до этого в 18 играх не потерпел ни одного поражения, играет на выезде с занимающим третье место хмельницким «Новатором».



Но в первый игровой день ожидаемой борьбы здесь вообще не получилось. Лидеры чемпионата выглядели настольно мощно, что не позволили соперникам в каждой из трех партий, вдумайтесь только, не выйти даже за пределы пятнадцати набранных очков - 15:25, 15:25 и 14:25. Полный разгром!



Также представлял особый интерес и поединок в Харькове, где встречались два местных клуба - «Локомотив» и «Юракадемия». Скорее всего, ожидания болельщиков были связаны с предыдущими годами, когда игры земляков проходили очень упорно и предсказать победителя было очень трудно. Зачем далеко ходить, когда в минувшем сезоне юристы дважды обыгрывали железнодорожников, имеющих более сильный состав исполнителей.



Сейчас же силы явно не равны. Даже при том, что «Локомотив» перед стартом этого чемпионата потерял многих ведущих игроков, он все же выглядит посильнее «Юракадемии». Это подтверждают как положение команд в турнирной таблице, так и сегодняшний матч. Со счетом 3:0 выиграли подопечные нового-старого тренера Игоря Зяблицева.



Без особых проблем дома разобрался с «Фаворитом» днепровский «Днепр». А вот в Чернигове получился самый интересный и непредсказуемый в этом туре поединок. Местный «Буревестник-ШВСМ» принимал ВК «Винница» и добился победы в пяти партиях, причем на тай-брейке со счетом 18:16.



Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига

10 тур. 27 января

Первые матчи

«Новатор» (Хмельницкий) - «Барком-Кажаны» (Львов)

0:3 (15:25, 15:25, 14:25)

«Локомотив» (Харьков) - «Юракадемия» (Харьков)

3:0 (25:19, 25:22, 25:22)

«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - ВК «Винница» (Винница)

3:2 (21:25, 28:26, 26:28, 25:15, 18:16)

«Днепр» (Днепр) - «Фаворит» (Лубны)

3:0 (25:19, 25:23, 25:19)



Ситуация в турнирной таблице после первых игр 10-го тура:

1. «Барком-Кажаны» 19 матчей, 56 очков, соотношение партий 57 - 9

1. «Локомотив» 19, 47, 51 - 15

3. «Новатор» 19, 35, 40 - 28

4. ВК «Винница» 19, 28, 36 - 35

5. «Днепр» 19, 26, 32 - 37

6. «Буревестник-ШВСМ» 19, 21, 30 - 44

7. «Юракадемия» 18, 14, 23 - 48

8. «Фаворит» 19, 1, 4 - 57



Завтра в субботу 28 января состоятся повторные матчи 10-го тура.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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