Локомотив дважды обыграл Юракадемию

В субботу состоялись вторые игры 10-го тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд. В Харькове снова лицом к лицу сошлись волейболисты двух местных клубов - «Локомотива» и «Юракадемии».



Железнодорожники, которых с недавних пор снова тренирует Игорь Зяблицев, в последнее время испытывают серьезные проблемы с составом. По-прежнему находятся в лазарете Дмитрий Богдан и Филипп Гармаш, только начинает появляться на площадке после травмы Иван Слинчук. А тут еще получил дисквалификацию на один матч после вчерашней встречи доигровщик «Локомотива» Олег Плотницкий. Что касается юристов, то у них тоже из-за болезни не играл основной либеро Дмитрий Канаев.



Учитывая все указанные потери, тренерам пришлось вносить коррективы в действия своих подопечных и шансы команд на успех примерно выровнялись. Однако в концовке каждой из трех партий чуть удачливее были волейболисты «Локомотива», которые выиграли сеты с одинаковым счетом 25:23. Таким образом, во второй раз в этом туре действующие чемпионы страны были сильнее своих земляков-юристов.



Лидер чемпионата «Барком-Кажаны» в Хмельницком снова победил местный «Новатор», теперь уже в четырех партиях. Со счетом 3:0 «Днепр» у себя дома переиграл «Фаворит» (Лубны). А в Чернигове соперники опять, как и накануне, провели на площадке пять сетов. На этот раз успех был на стороне волейболистов Винницы.





Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига

10 тур. 28 января

Вторые матчи

«Новатор» (Хмельницкий) - «Барком-Кажаны» (Львов)

1:3 (22:25, 25:27, 25:23 19:25)

«Локомотив» (Харьков) - «Юракадемия» (Харьков)

3:0 (25:23, 25:23, 25:23)

«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - ВК «Винница» (Винница)

2:3 (19:25, 25:23, 25:16, 23:25, 14:16)

«Днепр» (Днепр) - «Фаворит» (Лубны)

3:0 (25:19, 25:20, 25:17)



После десятого тура положение команд в турнирной таблице таково:

1. «Барком-Кажаны» 20 матчей, 59 очков, соотношение партий 60 - 10

1. «Локомотив» 20, 51, 54 - 15

3. «Новатор» 20, 35, 41 - 31

4. ВК «Винница» 20, 30, 39 - 37

5. «Днепр» 20, 29, 35 - 37

6. «Буревестник-ШВСМ» 20, 22, 32 - 47

7. «Юракадемия» 20, 14, 23 - 51

8. «Фаворит» 20, 1, 4 - 60



Следующий 11-й тур в мужской Суперлиге состоится 3 и 4 февраля. В эти дни сыграют:

«Барком-Кажаны» (Львов) - «Локомотив» (Харьков)

ВК «Винница» (Винница) - «Новатор» (Хмельницкий)

«Юракадемия» (Харьков) - «Днепр» (Днепр)

«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Фаворит» (Лубны)

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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