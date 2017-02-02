Барком и Локомотив проведут репетицию финала Кубка Украины

Так получилось по календарю, что в ближайшие восемь дней две лучшие на сегодня команды страны сыграют друг с другом три матча подряд. Вначале это будут два поединка одиннадцатого тура чемпионата Украины (игры пройдут во Львове). А затем 11 февраля соперники встретятся уже в Киеве в финале национального Кубка.



Если говорить о личных встречах этого сезона, то пока преимущество здесь у львовян. В игре за Суперкубок «Барком-Кажаны» одержал победу со счетом 3:0, а в двух матчах в Харькове в четвертом туре гости дважды выиграли с одинаковым счетом 3:1. И сейчас многие специалисты отдают предпочтение львовской команде. Во-первых, подопечные Угиса Крастиньша еще в этом чемпионате не проигрывали ни одной встречи. А, во-вторых, «Локомотив» в данный момент еще и испытывает серьезные проблемы с составом из-за травм нескольких ведущих игроков.



Так, по-прежнему не ясно выйдут ли на площадку Дмитрий Богдан и Филипп Гармаш, только начал играть после болезни Иван Слинчук. Тем не менее, харьковчане, конечно же, будут бороться и легкой жизни у их соперников наверняка не будет.



Говоря о других матчах, следует обратить внимание на противостояние серебряного и бронзового призеров предыдущего чемпионата - «Днепра» и «Юракадемии». И хотя по сравнению с прошлым годом у них составы претерпели изменения, уверен, что выиграть планируют оба клуба.



И в Виннице, где местная одноименная команда будет принимать «Новатор» из соседнего Хмельницкого, зрители вправе рассчитывать на интересную и непредсказуемую игру. Хозяева поля обязательно попробуют взять реванш за поражения в первом круге.



И только, пожалуй, в Чернигове шансы на успех «Буревестника-ШВСМ» значительно выше, чем у «Фаворита». С другой стороны, именно в игре с черниговскими студентами у себя дома команда из города Лубны завоевала свое первое и пока единственное очко в нынешнем чемпионате Украины.



Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига

11 тур. 3-4 февраля

«Барком-Кажаны» (Львов) - «Локомотив» (Харьков)

«Юракадемия» (Харьков) - «Днепр» (Днепропетровск)

ВК «Винница» (Винница) - «Новатор» (Хмельницкий)

«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Фаворит» (Лубны)



Турнирная таблица перед 11-м туром выглядит так:

1. «Барком-Кажаны» 20 матчей, 59 очков, соотношение партий 60 - 10

1. «Локомотив» 20, 51, 54 - 15

3. «Новатор» 20, 35, 41 - 31

4. ВК «Винница» 20, 30, 39 - 37

5. «Днепр» 20, 29, 35 - 37

6. «Буревестник-ШВСМ» 20, 22, 32 - 47

7. «Юракадемия» 20, 14, 23 - 51

8. «Фаворит» 20, 1, 4 - 60