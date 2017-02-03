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Барком только в пятом сете сломил сопротивление Локомотива

Еще один харьковский клуб «Юракадемия» дома переиграл «Днепр»

  • 03.02.2017 21:20
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Юракадемия-Днепр
© Юракадемия-Днепр

Любители волейбола Украины наконец-то дождались противостояния двух лучших на сегодня команд страны. Во Львове в рамках 11-го тура мужской Суперлиги местный клуб «Барком-Кажаны» принимал харьковский «Локомотив».

Надо напомнить, что этого матча львовяне не проиграли в чемпионате еще ни одного поединка и потеряли только очко во встрече с ВК «Винница». Ожидалось, что и в этих играх хозяева поля будут доминировать, так как у харьковчан сейчас из-за травм некоторых ведущих волейболистов определенные проблемы с составом. Однако первая игра тура опровергла многие прогнозы.

После того, как «Барком-Кажаны» выиграл первую партию со счетом 25:21, далее события в матче стали развиваться уже по сценарию подопечных Игоря Зяблицева. Второй и третий сет остался за гостями 22:25 и 19:25. Ценой огромных усилий львовские волейболисты выровняли положение, победив в четвертой партии 25:23. Таким образом, судьба поединка решалась на тай-брейке. На смену сторон соперники ушли при счете 8:6 в пользу львовян. Затем хозяева поля вели 13:9, но харьковчане сумели взять четыре очка подряд и на табло спортивного комплекса появились цифры 13:13. И все же с третьего матчбола «Барком-Кажаны» выиграл 17:15.

Очень интересным получился матч в Харькове, где бронзовый призер минувшего чемпионата «Юракадемия» принимала серебряного призера «Днепр». Первые две партии юристы выиграли с минимальным преимуществом 27:25 и 25:23. Затем гости сумели одну партию отыграть 20:25. Но последнее слово в этой встрече осталось за харьковчанами 25:20.

В Виннице местный одноименный клуб в трех сетах в принципиальном поединке переиграл географических соседей «Новатор» из Хмельницкого. С таким же счетом 3:0 черниговский «Буревестник-ШВСМ» был сильнее команды «Фаворит» из города Лубны.

Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
11 тур. 3 февраля
Первые матчи
«Барком-Кажаны» (Львов) - «Локомотив» (Харьков)
3:2 (25:21, 22:25, 19:25, 25:23, 17:15)
«Юракадемия» (Харьков) - «Днепр» (Днепр)
3:1 (27:25, 25:23, 20:25, 25:20)
ВК «Винница» (Винница) - «Новатор» (Хмельницкий)
3:0 (25:21, 27:25, 25:21)
«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Фаворит» (Лубны)
3:0 (25:13, 25:19, 29:27)

После сегодняшних матчей турнирная таблица мужской Суперлиги приобрела такой ввид:
1. «Барком-Кажаны» 21 матч, 61 очко, соотношение партий 63 - 12
1. «Локомотив» 21, 51, 56 - 18
3. «Новатор» 21, 35, 41 - 34
4. ВК «Винница» 21, 33, 42 - 37
5. «Днепр» 21, 29, 36 - 40
6. «Буревестник-ШВСМ» 21, 25, 35 - 47
7. «Юракадемия» 21, 17, 26 - 52
8. «Фаворит» 21, 1, 4 - 63

Завтра в субботу 4 февраля пройдут повторные матчи этого тура.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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