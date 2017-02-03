Барком только в пятом сете сломил сопротивление Локомотива

Любители волейбола Украины наконец-то дождались противостояния двух лучших на сегодня команд страны. Во Львове в рамках 11-го тура мужской Суперлиги местный клуб «Барком-Кажаны» принимал харьковский «Локомотив».



Надо напомнить, что этого матча львовяне не проиграли в чемпионате еще ни одного поединка и потеряли только очко во встрече с ВК «Винница». Ожидалось, что и в этих играх хозяева поля будут доминировать, так как у харьковчан сейчас из-за травм некоторых ведущих волейболистов определенные проблемы с составом. Однако первая игра тура опровергла многие прогнозы.



После того, как «Барком-Кажаны» выиграл первую партию со счетом 25:21, далее события в матче стали развиваться уже по сценарию подопечных Игоря Зяблицева. Второй и третий сет остался за гостями 22:25 и 19:25. Ценой огромных усилий львовские волейболисты выровняли положение, победив в четвертой партии 25:23. Таким образом, судьба поединка решалась на тай-брейке. На смену сторон соперники ушли при счете 8:6 в пользу львовян. Затем хозяева поля вели 13:9, но харьковчане сумели взять четыре очка подряд и на табло спортивного комплекса появились цифры 13:13. И все же с третьего матчбола «Барком-Кажаны» выиграл 17:15.



Очень интересным получился матч в Харькове, где бронзовый призер минувшего чемпионата «Юракадемия» принимала серебряного призера «Днепр». Первые две партии юристы выиграли с минимальным преимуществом 27:25 и 25:23. Затем гости сумели одну партию отыграть 20:25. Но последнее слово в этой встрече осталось за харьковчанами 25:20.



В Виннице местный одноименный клуб в трех сетах в принципиальном поединке переиграл географических соседей «Новатор» из Хмельницкого. С таким же счетом 3:0 черниговский «Буревестник-ШВСМ» был сильнее команды «Фаворит» из города Лубны.



Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига

11 тур. 3 февраля

Первые матчи

«Барком-Кажаны» (Львов) - «Локомотив» (Харьков)

3:2 (25:21, 22:25, 19:25, 25:23, 17:15)

«Юракадемия» (Харьков) - «Днепр» (Днепр)

3:1 (27:25, 25:23, 20:25, 25:20)

ВК «Винница» (Винница) - «Новатор» (Хмельницкий)

3:0 (25:21, 27:25, 25:21)

«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Фаворит» (Лубны)

3:0 (25:13, 25:19, 29:27)



После сегодняшних матчей турнирная таблица мужской Суперлиги приобрела такой ввид:

1. «Барком-Кажаны» 21 матч, 61 очко, соотношение партий 63 - 12

1. «Локомотив» 21, 51, 56 - 18

3. «Новатор» 21, 35, 41 - 34

4. ВК «Винница» 21, 33, 42 - 37

5. «Днепр» 21, 29, 36 - 40

6. «Буревестник-ШВСМ» 21, 25, 35 - 47

7. «Юракадемия» 21, 17, 26 - 52

8. «Фаворит» 21, 1, 4 - 63



Завтра в субботу 4 февраля пройдут повторные матчи этого тура.