Локомотив нанес первое поражение в чемпионате Баркому

Повторный поединок одиннадцатого тура мужской Суперлиги между лидерами турнира львовским «Баркомом-Кажаны» и харьковским «Локомотивом», как и накануне, получился очень интересным и интригующим.
Две первые партии выиграли гости 26:28 и 21:25. Затем волейболисты «Баркома-Кажаны» сумели отыграться, победив в третьем и четвертом сетах 25:23 и 27:25. Но если вчера на тай-брейке успех был на стороне хозяев поля 17:15, то сегодня железнодорожники не только взяли реванш 19:17, а и заставили львовян впервые в этом сезоне в мужской Суперлиге уйти с площадки побежденными.
Теперь впереди у двух лучших команд страны финальный поединок за Кубок Украины, который состоится 11 февраля в Киеве.
Что касается других матчей, то харьковская «Юракадемия» во второй раз в этом туре обыграла «Днепр», теперь уже со счетом 3:0. Хмельницкий «Новатор» добился успеха в Виннице, выиграв у местного одноименного клуба 3:1 и, таким образом, «отомстив» хозяевам площадки за вчерашнее поражение. А в Чернигове «Буревестник-ШВСМ» снова победил «Фаворит» (Лубны). Интересно, что сегодня гости смогли выиграть только свою пятую партию в чемпионате и, внимание, четыре из них они взяли именно во встречах с этим соперником.
Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
11 тур. 4 февраля
Вторые матчи
«Барком-Кажаны» (Львов) - «Локомотив» (Харьков)
2:3 (26:28, 21:25, 25:23, 27:25, 17:19)
«Юракадемия» (Харьков) - «Днепр» (Днепр)
3:0 (25:20, 25:22, 25:18)
ВК «Винница» (Винница) - «Новатор» (Хмельницкий)
1:3 (25:23, 22:25, 19:25, 23:25)
«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Фаворит» (Лубны)
3:1 (25:20, 25:11, 18:25, 25:16)
Положение команд в турнирной таблице после 11 туров:
1. «Барком-Кажаны» 22 матча, 62 очка, соотношение партий 65 - 15
1. «Локомотив» 22, 53, 59 - 20
3. «Новатор» 22, 38, 44 - 35
4. ВК «Винница» 22, 33, 43 - 40
5. «Днепр» 22, 29, 36 - 43
6. «Буревестник-ШВСМ» 22, 28, 38 - 47
7. «Юракадемия» 22, 20, 29 - 52
8. «Фаворит» 22, 1, 5 - 66
Матчи 12-го тура в мужской Суперлиге состоятся 17 и 18 февраля. В нем сыграют:
«Днепр» (Днепр) - «Барком-Кажаны» (Львов)
«Локомотив» (Харьков) - ВК «Винница» (Винница)
«Новатор» (Хмельницкий) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)
«Фаворит» (Лубны) - «Юракадемия» (Харьков)
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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