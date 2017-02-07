Матч Химик – Визура не состоится в назначенный срок

Первый матч 1/8 финала Кубка ЕКВ «Химик» - «Визура» не состоится в назначенный срок (Южный, 7 февраля, 18.00) в связи с неявкой соперника. Окончательное решение по этому матчу будет принято комиссией по еврокубкам ЕКВ.
Напомним, что 11 февраля «Химик» сыграет с тернопольской «Галычанкой» в финале Кубка Украины. Матч состоится в 14.30 в Киеве.
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