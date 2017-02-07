Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Матч Химик – Визура не состоится в назначенный срок

Соперник украинской команды не явился на матч

  • 07.02.2017 17:02
  • 75 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Матч Химик – Визура не состоится в назначенный срок

Первый матч 1/8 финала Кубка ЕКВ «Химик» - «Визура» не состоится в назначенный срок (Южный, 7 февраля, 18.00) в связи с неявкой соперника. Окончательное решение по этому матчу будет принято комиссией по еврокубкам ЕКВ.

Напомним, что 11 февраля «Химик» сыграет с тернопольской «Галычанкой» в финале Кубка Украины. Матч состоится в 14.30 в Киеве.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.