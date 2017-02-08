ВК Химик: «Выполнили все условия, чтобы матч против Визура состоялся»

Во вторник в Интернете, в том числе и на официальной странице ЖВК «Визура» (Белград, Сербия) в соцсети фейсбук, была распространена информация о том, как сербский клуб добирался в Украину (Одессу) на матч Кубка ЕКВ, который должен был состояться 7 февраля в 18.00 в Южном, но в итоге был сорван. Сербский клуб, руководствуясь принципом FairPlay, предлагает перенести матч на другой день. Понимая чувства игроков и тренеров сербского клуба, которые они испытали, находясь в самолете в непростых погодных условиях, ВК «Химик», тем не менее, считает нужным высказать свою официальную позицию относительно ситуации, сложившейся вокруг этой игры. Южненский клуб сделал от себя все зависящее для того, чтобы матч прошел в назначенный срок.

Изначально ВК «Химик» предлагал обмен условиями проживания и питания: прием соперника на четыре дня с тем, чтобы и «Визура» приняла нашу команду на такой же период в Сербии. Для этого предлагалось, чтобы сербский клуб прилетел в воскресенье днем, чтобы исключить ненадежные варианты развития событий. Кроме того, говорилось о возможности прилета в Одессу более ранними рейсами, в частности, в понедельник, из Стамбула - 12.30, 16.00, или из Вены – в 13.25, а также из Мюнхена в воскресенье

Невзирая на все предложения ВК «Химик», клуб «Визура», ведущий переписку с «Химиком» не напрямую, как рекомендует ЕКВ, а через саму организацию, принял решение прилететь в Украину (Одессу) в понедельник вечером самым поздним рейсом из Стамбула (в 20.50). Как известно, этот рейс был отменен. Далее были события, напрямую связанные с погодными условиями и подробно описанные в Интернете, в частности, на официальной странице клуба в соцсети «фейсбук», а также на других ресурсах, также ссылкой на официальных лиц клуба (материал http://www.zurnal.rs с комментарием второго тренера Ненада Михайловича).

Таким образом, ЖВК «Визура» настаивает, что проведению матча помешали только лишь погодные условия. ВК «Химик» считает, что выполнил все необходимые условия и более, предложив несколько вариантов решения проблемы, и матч мог состояться в назначенное время, если бы сербский клуб более ответственно отнесся к организации своего маршрута.

Отметим, что судьи матча Николаос Фрагкакис (Греция), Янчо Станков (Болгария), а также делегат ЕКВ Анка Иванович (Черногория) в понедельник уже находились в Южном. Станков и Иванович прилетели в Одессу рейсом из Вены в 13.25, которым, как говорилось выше, вполне могла прилететь и сербская команда.