Южненский Химик выиграл Кубок Украины

Валидольный матч получился. Молодец Элина, что смогла перестроиться и после неудачной игры вторым...

Пружинки в кроссах что ли?)

Твари вам аукнется, за то что вы избили человека. Жаль уходят Чемпионы. Витя ты всегда в наших се...

Хех, селя как всегда с метра)))

А второй и третий сет в исполнении Элины были близки к идеальным. Все-таки смогла перестроиться и...

Дебил, ты хоть был в Закарпатской области, например? Видел как там люди живут. Не думаю что им ва...

шо ты лепишь, это ты так пошутить пытаешься, или тебе снова галопередол просроченный вкололи ? О,...

Злука-бля убери лишнюю хромосому ,нормальным станеш,чмо ,мля