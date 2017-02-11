Южненский Химик выиграл Кубок Украины

В Киеве завершился финальный поединок Кубка Украины по волейболу среди женских команд. Фаворит - ВК «Химик» (Южное) - уверенно обыграл «Галичанку». Счет по партиям - 3:0.
Кубок Украины. Финал
Киев. Спорткомплекс НУФВСУ. 498 зрителей.
«Химик» – «Галычанка-ТНЭУ-ГАДЗ» - 3:0 (25:14, 25:22, 25:21)
«Химик»: Дудник, Карпец, Политанская, И.Молодцова, Томич, Чернуха; Степанчук (л), Немцева, Напалкова, Бойко Тренер – Андрей Романович.
«Галычанка»: Туркула (к), Мирчева, Яковчук, Мадзар, Ефременко, Миленко. Тренер - Виктор Туркула.
Продолжительность матча: 70 мин. (20+25+25)
Судьи: А. Ковальчук (Луцк), А. Скибицкий (Львов)
Источник — Sport.ua
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