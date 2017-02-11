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Химик и Барком стали обладателями Кубков Украины

Волейболистки Южного в финале победили «Галычанку», а львовские волейболисты обыграли «Локомотив»

  • 11.02.2017 19:05
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Химик и Барком стали обладателями Кубков Украины

Сегодня в Киеве прошли финальные матчи розыгрышей Кубка страны среди женщин и мужчин. Первыми на площадку вышли представительницы слабого пола - команды «Химик» (Южный) и «Галычанка-ТНЭУ» из Тернополя.

Еще до этого матча было понятно, что фаворитом противостояния будет многократный чемпион Украины и постоянный участник еврокубковых турниров «Химик». Более того, многие специалисты предсказывали счет 3:0 в его пользу. Так все и произошло.

Стартовый сет южанки взяли вообще без борьбы - 25:14. В двух следующих партиях им хоть и пришлось немного понервничать, все равно победа никуда не делась - 25:22 и 25:21. Добавлю, что «Химик» выиграл Кубок Украины в четвертый раз подряд.

Что касается мужского финала, то здесь ожидалась более упорная борьба, учитывая то, что неделю назад соперники играли во Львове в рамках одиннадцатого тура чемпионата страны. Тогда, напомню, команды обменялись победами со счетом 3:2.

Однако, как и в поединке за Суперкубок Украины, который проходил в начале сезона, львовяне оказались сильнее в трех сетах - 25:21, 25:18 и 25:19. Таким образом, «Барком-Кажаны» впервые в своей истории выиграл и этот трофей.

Кубок Украины. 11 февраля. Финал
Женщины.
«Химик» (Южный) - «Галычанка-ТНЭУ» (Тернополь)
3:0 (25:14, 25:22, 25:21)

Мужчины
«Барком-Кажаны» (Львов) - «Локомотив» (Харьков)
3:0 (25:21, 25:18, 25:19)

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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