Барком добился очередной победы

В пятницу начались игры 12-го тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги. В Днепре местный волейбольный клуб принимал лидера турнира и недавнего обладателя Кубка страны львовский «Барком-Кажаны». Настоящей борьбы здесь не получилось. Все три партии прошли с заметным преимуществом гостей и завершились в их пользу.



Харьковский «Локомотив» после неудачи в финале Кубка просто обязан был порадовать своих болельщиков в домашнем поединке с ВК «Винница». И подопечные Игоря Зяблицева выполнили поставленную задачу, без особых проблем выиграв 25:20, 25:16 и 25:17.



А вот еще один харьковский клуб «Юракадемия» неожиданно встретил серьезное сопротивление главного аутсайдера турнира «Фаворита». Проигрывая по ходу почти всей первой партии, хозяева площадки сумели вначале догнать юристов 22:22, а затем и выиграли сет 25:23. И во второй партии «Фаворит» оказался сильнее 25:20. Только в третьем сете харьковчане показали свой характер и добились успеха 16:25.



В четвертой партии равенство было до счета 7:7, а затем гости резко ушли вперед 11:18. Естественно, что харьковчане уже не упустили своего и, выиграв 12:25, сравняли счет в матче. А уже на тай-брейке «Юракадемия» победила 11:15.



И, наконец, в Хмельницком местный «Новатор» принимал черниговский «Буревестник-ШВСМ». Матч завершился со счетом 3: в пользу



Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига

12 тур. 17 февраля

Первые матчи

«Днепр» (Днепр) - «Барком-Кажаны» (Львов)

0:3 (21:25, 22:25, 18:25)

«Локомотив» (Харьков) - ВК «Виница» (Виница)

3:0 (25:20, 25:16, 25:17)

«Фаворит» (Лубны) - «Юракадемия» (Харьков) - «Днепр» (Днепр)

2:3 (25:23, 25:20, 16:25, 14:25, 11:15 )



Матч «Новатор» (Хмельницкий) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) еще продолжается.



Положение команд в турнирной таблице после сегодняшних игр таково:

1. «Барком-Кажаны» 23 матча, 65 очков, соотношение партий 68 - 15

1. «Локомотив» 23, 56, 62 - 20

3. «Новатор» 22, 38, 44 - 35

4. ВК «Винница» 23, 33, 43 - 43

5. «Днепр» 23, 29, 36 - 46

6. «Буревестник-ШВСМ» 22, 28, 38 - 48

7. «Юракадемия» 23, 22, 32 - 54

8. «Фаворит» 23, 2, 7 - 69



Вторые встречи 12-го тура в мужской Суперлиге состоятся в субботу 18 февраля.