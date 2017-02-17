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Барком добился очередной победы

Львовская команда по-прежнему уверенно занимает первое место в турнирной таблице

  • 17.02.2017 19:30
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Барком добился очередной победы

В пятницу начались игры 12-го тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги. В Днепре местный волейбольный клуб принимал лидера турнира и недавнего обладателя Кубка страны львовский «Барком-Кажаны». Настоящей борьбы здесь не получилось. Все три партии прошли с заметным преимуществом гостей и завершились в их пользу.

Харьковский «Локомотив» после неудачи в финале Кубка просто обязан был порадовать своих болельщиков в домашнем поединке с ВК «Винница». И подопечные Игоря Зяблицева выполнили поставленную задачу, без особых проблем выиграв 25:20, 25:16 и 25:17.

А вот еще один харьковский клуб «Юракадемия» неожиданно встретил серьезное сопротивление главного аутсайдера турнира «Фаворита». Проигрывая по ходу почти всей первой партии, хозяева площадки сумели вначале догнать юристов 22:22, а затем и выиграли сет 25:23. И во второй партии «Фаворит» оказался сильнее 25:20. Только в третьем сете харьковчане показали свой характер и добились успеха 16:25.

В четвертой партии равенство было до счета 7:7, а затем гости резко ушли вперед 11:18. Естественно, что харьковчане уже не упустили своего и, выиграв 12:25, сравняли счет в матче. А уже на тай-брейке «Юракадемия» победила 11:15.

И, наконец, в Хмельницком местный «Новатор» принимал черниговский «Буревестник-ШВСМ». Матч завершился со счетом 3: в пользу

Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
12 тур. 17 февраля
Первые матчи
«Днепр» (Днепр) - «Барком-Кажаны» (Львов)
0:3 (21:25, 22:25, 18:25)
«Локомотив» (Харьков) - ВК «Виница» (Виница)
3:0 (25:20, 25:16, 25:17)
«Фаворит» (Лубны) - «Юракадемия» (Харьков) - «Днепр» (Днепр)
2:3 (25:23, 25:20, 16:25, 14:25, 11:15 )

Матч «Новатор» (Хмельницкий) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) еще продолжается.

Положение команд в турнирной таблице после сегодняшних игр таково:
1. «Барком-Кажаны» 23 матча, 65 очков, соотношение партий 68 - 15
1. «Локомотив» 23, 56, 62 - 20
3. «Новатор» 22, 38, 44 - 35
4. ВК «Винница» 23, 33, 43 - 43
5. «Днепр» 23, 29, 36 - 46
6. «Буревестник-ШВСМ» 22, 28, 38 - 48
7. «Юракадемия» 23, 22, 32 - 54
8. «Фаворит» 23, 2, 7 - 69

Вторые встречи 12-го тура в мужской Суперлиге состоятся в субботу 18 февраля.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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