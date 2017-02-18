Первый успех Фаворита в нынешнем сезоне

Конечно же, главным итогом прошедшего тура чемпионата Украины среди мужчин стало то, что, наконец, в графе победы у команд исчез последний ноль. «Фаворит» из города Лубны на своей площадке выиграл у харьковской «Юракадемии».
Как и накануне, соперникам пришлось играть все пять партий. Но если вчера после двух сетов со счетом 2:0 вели хозяева площадки, то теперь ближе к трем очкам были харьковчане, которые выиграли первую и третью партии 25:27 и 15:25, но проиграли вторую 26:24.
Судьба матча могла решиться в четвертом сете, где в концовке соперники долго шли вровень. И все же «Фаворит» сумел склонить чашу весов в свою сторону и выиграть 27:25. Теперь все решалось в пятой укороченной партии. Здесь победа досталась команде из города Лубны 15:10. Добавлю, что это первая победа «Фаворита» в нынешнем чемпионате страны.
Во трех остальных матчах такой борьбы уже не было. Все они завершились со счетом 3:0. Так, «Барком-Кажаны» на выезде снова обыграл «Днепр», «локомотив» у себя дома победил ВК «Винница», а «Новатор» был сильнее «Буревестника-ШВСМ». Кстати, в пятницу хмельницкие волейболисты проиграли гостям из Чернигова в четырех партиях. Именно этот успех позволил студенческой команде подняться на пятое место в турнирной таблице.
Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
12 тур. 18 февраля
Вторые матчи
«Фаворит» (Лубны) - «Юракадемия» (Харьков)
3:2 (25:27, 26:24, 15:25, 27:25, 15:10)
«Днепр» (Днепр) - «Барком-Кажаны» (Львов)
0:3 (21:25, 21:25, 17:25)
«Локомотив» (Харьков) - ВК «Винница» (Винница)
3:0 (25:20, 25:16, 25:20)
«Новатор» (Хмельницкий) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)
3:0 (25:18, 25:21, 25:22)
первый матч - 1:3 (25:19, 21:25, 24:26, 18:25)
Положение команд в турнирной таблице после сегодняшних игр таково:
1. «Барком-Кажаны» 24 матча, 68 очков, соотношение партий 71 - 15
1. «Локомотив» 24, 59, 65 - 20
3. «Новатор» 24, 41, 48 - 38
4. ВК «Винница» 24, 33, 43 - 46
5. «Буревестник-ШВСМ» 24, 31, 41 - 53
6. «Днепр» 24, 29, 36 - 49
7. «Юракадемия» 24, 23, 34 - 57
8. «Фаворит» 24, 4, 10 - 71
Матчи 13-го предпоследнего тура первого этапа мужской Суперлиги пройдут 24 и 25 февраля. В эти дни сыграют:
«Юракадемия» (Харьков) - «Барком-Кажаны» (Львов)
«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Локомотив» (Харьков)
ВК «Винница» (Виница) - «Днепр» (Днепр)
«Новатор» (Хмельницкий) - «Фаворит» (Лубны)
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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