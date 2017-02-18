Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Химик - 20 побед в 20 матчах!

Действующие чемпионки Украины продолжают свою беспроигрышную серию

  • 18.02.2017 18:30
  • 42 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ВК Химик
© ВК Химик

В 10-м туре чемпионата страны среди женских команд Суперлиги многократный чемпион Украины и лидер нынешнего сезона «Химик» из города Южный на своей площадке дважды победил «Северодончанку» из Северодонецка с одинаковым счетом 3:0. Таким образом, южанки уже имеют в своем активе двадцать побед и ни одного поражения. Более того, за этот период «Химик» проиграл только три партии, что является рекордным показателем.

Также две победы, но на выезде с одинаковым счетом 3:1, одержала запорожская «Орбита-ЗТМК-ЗНУ». В Чернигове серебряные призеры предыдущего чемпионата выиграли у местного «Педуниверситета-ШВСМ».

Двойным выездным успехом порадовала своих болельщиков и «Галычанка-ТНЭУ». Первую встречу тернопольские волейболистки выиграли в Ровно у «Регины-МЭГУ-ШВСМ» 3:1, а вторую 3:0.

А в Виннице местная команда «Билозгар-Медуниверситет» дважды победила луцкую «Волынь-Университет» с одинаковым счетом 3:1.

Чемпионат Украины. Женщины. Суперлига
10 тур. 16-18 февраля
«Химик» (Южный) - «Северодончанка» (Северодонецк)
3:0 (25:11, 25:17, 25:11)
3:0 (25:7, 25:12, 25:13)
«Педуниверситет-ШВСМ» (Чернигов) - «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» (Запорожье)
1:3 (25:19, 14:25, 22:25, 19:25)
1:3 (21:25, 25:18, 8:25, 22:25)
«Регина-МЭГУ-ШВСМ» (Ровно) - «Галычанка-ТНЭУ» (Тернополь)
1:3 (30:28, 20:25, 20:25, 14:25)
0:3 (20:25, 21:25, 13:25)
«Билозгар-Медуниверситет» (Винница) - «Волынь-Университет» (Луцк) -
3:1 (25:20, 18:25, 25:19, 25:19)
3:1 (25:22, 16:25, 25:17, 25:15)

Турнирная таблица женской Суперлиги после 10-го тура выглядит так:
1. «Химик» 20 матчей, 60 очков, соотношение партий 60 - 3
2. «Галычанка-ТНЭУ» 20, 49, 50 - 19
3. «Волынь-Университет» 20, 34, 40 - 31
4. «Билозгар-Медуниверситет» 20, 27, 34 - 40
5. «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» 20, 28, 35 - 39
6. «Педуниверситет-ШВСМ» 20, 16, 22 - 51
7. «Регина-МЭГУ-ШВСМ» 20, 15, 22 - 50
8. «Северодончанка» 20, 11, 21 - 52

Следующий 11-й тур в женской Суперлиге пройдет 24 и 25 февраля. Вот кто в нем сыграет:
«Волынь-Университет» (Луцк) - «Регина-МЭГУ-ШВСМ» (Ровно)
«Билозгар-Медуниверситет» (Винница) - «Педуниверситет-ШВСМ» (Чернигов)
«Северодончанка» (Северодонецк) - «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» (Запорожье)
«Галычанка-ТНЭУ» (Тернополь) - «Химик» (Южный)

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.