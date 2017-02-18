Химик - 20 побед в 20 матчах!

В 10-м туре чемпионата страны среди женских команд Суперлиги многократный чемпион Украины и лидер нынешнего сезона «Химик» из города Южный на своей площадке дважды победил «Северодончанку» из Северодонецка с одинаковым счетом 3:0. Таким образом, южанки уже имеют в своем активе двадцать побед и ни одного поражения. Более того, за этот период «Химик» проиграл только три партии, что является рекордным показателем.
Также две победы, но на выезде с одинаковым счетом 3:1, одержала запорожская «Орбита-ЗТМК-ЗНУ». В Чернигове серебряные призеры предыдущего чемпионата выиграли у местного «Педуниверситета-ШВСМ».
Двойным выездным успехом порадовала своих болельщиков и «Галычанка-ТНЭУ». Первую встречу тернопольские волейболистки выиграли в Ровно у «Регины-МЭГУ-ШВСМ» 3:1, а вторую 3:0.
А в Виннице местная команда «Билозгар-Медуниверситет» дважды победила луцкую «Волынь-Университет» с одинаковым счетом 3:1.
Чемпионат Украины. Женщины. Суперлига
10 тур. 16-18 февраля
«Химик» (Южный) - «Северодончанка» (Северодонецк)
3:0 (25:11, 25:17, 25:11)
3:0 (25:7, 25:12, 25:13)
«Педуниверситет-ШВСМ» (Чернигов) - «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» (Запорожье)
1:3 (25:19, 14:25, 22:25, 19:25)
1:3 (21:25, 25:18, 8:25, 22:25)
«Регина-МЭГУ-ШВСМ» (Ровно) - «Галычанка-ТНЭУ» (Тернополь)
1:3 (30:28, 20:25, 20:25, 14:25)
0:3 (20:25, 21:25, 13:25)
«Билозгар-Медуниверситет» (Винница) - «Волынь-Университет» (Луцк) -
3:1 (25:20, 18:25, 25:19, 25:19)
3:1 (25:22, 16:25, 25:17, 25:15)
Турнирная таблица женской Суперлиги после 10-го тура выглядит так:
1. «Химик» 20 матчей, 60 очков, соотношение партий 60 - 3
2. «Галычанка-ТНЭУ» 20, 49, 50 - 19
3. «Волынь-Университет» 20, 34, 40 - 31
4. «Билозгар-Медуниверситет» 20, 27, 34 - 40
5. «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» 20, 28, 35 - 39
6. «Педуниверситет-ШВСМ» 20, 16, 22 - 51
7. «Регина-МЭГУ-ШВСМ» 20, 15, 22 - 50
8. «Северодончанка» 20, 11, 21 - 52
Следующий 11-й тур в женской Суперлиге пройдет 24 и 25 февраля. Вот кто в нем сыграет:
«Волынь-Университет» (Луцк) - «Регина-МЭГУ-ШВСМ» (Ровно)
«Билозгар-Медуниверситет» (Винница) - «Педуниверситет-ШВСМ» (Чернигов)
«Северодончанка» (Северодонецк) - «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» (Запорожье)
«Галычанка-ТНЭУ» (Тернополь) - «Химик» (Южный)
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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