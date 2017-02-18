Химик - 20 побед в 20 матчах!

Молодцы спорт . уа набрали просмотров новости, комментов и простимулировали срач на пару часов - ...

"Дмитро ПІДРУЧНИЙ: Я вже задоволений сезоном, але хочеться й медалі ЧС"ЗАДОВОЛЕНИЙ, НЕ ...

Та образование у меня будет по лучше твоего, если проверить. Ты же в истории не бум-бум. Когда кр...

ватаголовый твой пукан зашить нельзя,только чопиком!))))

Юрий! Повысьте для начала уровень образования, потом пишите.И здесь уже правильно таким указали -...

прикол в том что на Майдан не ходил, так я помнил что Яценюк (бывший и.о. главы НБУ при премьере ...