Химик выбыл из Кубка ЕКВ

Как известно, по решению Европейской Конфедерации Волейбола на стадии 1/8 финала Кубка ЕКВ в паре команд «Химик» (Южный, Украина) - «Визура» (Белград, Сербия) был назначен только один матч. Он состоялся на нейтральном поле в городе Брчко Босния и Герцеговина.



Увы, украинские волейболистки проиграли со счетом 2:3. Уступив в первом сете 14:25, наша команда с одинаковым результатом 25:23 выиграла два следующих. Но развить свой успех «Химик» не смог. В четвертой партии выиграл сербский клуб 25:20 и он же был сильнее в пятой решающей партии 15:8.



Кубок ЕКВ. Женщины

1/8 финала. Брчко (Босния и Герцеговина)

«Визура» (Белград, Сербия) - «Химик» (Южный, Украина)

3:2 (25:14, 23:25, 23:25, 25:20, 15:8)

Таким образом, украиский волейбол в очередной раз остался без своих представителей (и у мужчин, и у женщин) уже на дальних подступах к европейскому кубковому турниру. Очень жаль.