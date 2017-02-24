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Барком и Локомотив добились очередных побед

Прошли первые матчи 13-го тура мужской Суперлиги

  • 24.02.2017 20:25
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Барком и Локомотив добились очередных побед

В пятницу начались игры тринадцатого тура чемпионата Украины по волейболу среди мужчин. Лидеры турнира волейболисты львовского «Баркома-Кажаны» играли в Харькове с местной «Юракадемией». И хотя первую партию выиграли хозяева площадки 27:25, три остальные сета взяли уже львовяне, которые и добились общей победы со счетом 3:1.

А вот занимающему второе место в турнирной таблице харьковскому «Локомотиву» для успеха в Чернигове понадобилось всего три партии. Впрочем, игроки «Буревестника-ШВСМ» оказывали достаточно серьезное сопротивление, особенно во втором и третьем сетах.

Очень важным и принципиальным был поединок в Виннице, где встречались два претендента на попадание в квартет сильнейших - местный одноименный клуб и «Днепр». Со счетом 3:2 выиграл ВК «Винница».

И, наконец, в Хмельницком «Новатор» был сильнее «Фаворита» из города Лубны 3:1.

Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
13 тур. 24 февраля
Первые матчи
«Юракадемия» (Харьков) - «Барком-Кажаны» (Львов)
1:3 (27:25, 15:25, 18:25, 19:25)
«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Локомотив» (Харьков)
0:3 (19:25, 23:25, 23:25)
ВК «Винница» (Виница) - «Днепр» (Днепр)
3:2 (25:20, 21:25, 25:15, 29:31, 15:12)
«Новатор» (Хмельницкий) - «Фаворит» (Лубны)
3:1 (25:22, 25:13, 16:25, 25:17)

На данный момент все команды сыграли по 25 матчей. И положение в турнирной таблице таково:
1. «Барком-Кажаны» 25 матчей, 71 очко, соотношение партий 74 - 16
2. «Локомотив» 25, 62, 68 - 20
3. «Новатор» 25, 44, 51 - 39
4. ВК «Винница» 25, 35, 46 - 48
5. «Буревестник-ШВСМ» 25, 31, 41 - 56
6. «Днепр» 25, 30, 38 - 52
7. «Юракадемия» 25, 23, 35 - 60
8. «Фаворит» 25, 4, 11 - 74

В субботу 25 февраля состоятся повторные матчи 13-го тура.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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