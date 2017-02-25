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Локомотив потерпел поражение в Чернигове

Львовский «Барком-Кажаны» еще больше упрочил свое лидерство в чемпионате Украины

  • 25.02.2017 15:10
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Локомотив потерпел поражение в Чернигове

Сегодня в четырех городах страны состоялись повторные матчи 13-го тура мужской Суперлиги.
«Баркома-Кажаны», занимающий первое место в турнирной таблице, в Харькове уверенно разобрался с местной «Юракадемией». Счет 3:0 говорит о полном преимуществе гостей.

Зато в Чернигове любители волейбола стали свидетелями несколько неожиданного итогового результата. Хозяева площадки игроки «Буревестника-ШВСМ» сумели нанести поражение в пяти партиях действующему чемпиону Украины харьковскому «Локомотиву». Результат на тай-брейке 15:10.

Также пять сетов, как и накануне, довелось сыграть ВК «Виннице» и «Днепру». И опять выиграла винницкая команда. А в Хмельницком местный «Новатор» победил «Фаворит» из города Лубны со счетом 3:0.

Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
13 тур. 25 февраля
Вторые матчи
«Юракадемия» (Харьков) - «Барком-Кажаны» (Львов)
0:3 (19:25, 22:25, 20:25)
«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Локомотив» (Харьков)
3:2 (25:20, 21:25, 25:15, 11:25, 15:10)
ВК «Винница» (Виница) - «Днепр» (Днепр)
3:2 (25:18, 16:25, 23:25, 25:16, 17:15)
«Новатор» (Хмельницкий) - «Фаворит» (Лубны)
3:0 (25:21, 25:21, 25:23)

Турнирная таблица после 13 туров выглядит так:
1. «Барком-Кажаны» 26 матчей, 74 очка, соотношение партий 77 - 16
2. «Локомотив» 26, 63, 70 - 23
3. «Новатор» 26, 47, 54 - 39
4. ВК «Винница» 26, 37, 49 - 50
5. «Буревестник-ШВСМ» 26, 33, 44 - 58
6. «Днепр» 26, 31, 40 - 55
7. «Юракадемия» 26, 23, 35 - 63
8. «Фаворит» 26, 4, 11 - 77

Матч 14-го заключительного тура первого этапа состоятся 3 и 4 марта. В нем встретятся:
«Юракадемия» (Харьков) - ВК «Винница» (Виница)
«Днепр» (Днепр) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)
«Локомотив» (Харьков) - «Новатор» (Хмельницкий)
«Фаворит» (Лубны) - «Барком-Кажаны» (Львов)

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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