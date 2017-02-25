Локомотив потерпел поражение в Чернигове

Сегодня в четырех городах страны состоялись повторные матчи 13-го тура мужской Суперлиги.

«Баркома-Кажаны», занимающий первое место в турнирной таблице, в Харькове уверенно разобрался с местной «Юракадемией». Счет 3:0 говорит о полном преимуществе гостей.



Зато в Чернигове любители волейбола стали свидетелями несколько неожиданного итогового результата. Хозяева площадки игроки «Буревестника-ШВСМ» сумели нанести поражение в пяти партиях действующему чемпиону Украины харьковскому «Локомотиву». Результат на тай-брейке 15:10.



Также пять сетов, как и накануне, довелось сыграть ВК «Виннице» и «Днепру». И опять выиграла винницкая команда. А в Хмельницком местный «Новатор» победил «Фаворит» из города Лубны со счетом 3:0.



Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига

13 тур. 25 февраля

Вторые матчи

«Юракадемия» (Харьков) - «Барком-Кажаны» (Львов)

0:3 (19:25, 22:25, 20:25)

«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Локомотив» (Харьков)

3:2 (25:20, 21:25, 25:15, 11:25, 15:10)

ВК «Винница» (Виница) - «Днепр» (Днепр)

3:2 (25:18, 16:25, 23:25, 25:16, 17:15)

«Новатор» (Хмельницкий) - «Фаворит» (Лубны)

3:0 (25:21, 25:21, 25:23)



Турнирная таблица после 13 туров выглядит так:

1. «Барком-Кажаны» 26 матчей, 74 очка, соотношение партий 77 - 16

2. «Локомотив» 26, 63, 70 - 23

3. «Новатор» 26, 47, 54 - 39

4. ВК «Винница» 26, 37, 49 - 50

5. «Буревестник-ШВСМ» 26, 33, 44 - 58

6. «Днепр» 26, 31, 40 - 55

7. «Юракадемия» 26, 23, 35 - 63

8. «Фаворит» 26, 4, 11 - 77



Матч 14-го заключительного тура первого этапа состоятся 3 и 4 марта. В нем встретятся:

«Юракадемия» (Харьков) - ВК «Винница» (Виница)

«Днепр» (Днепр) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)

«Локомотив» (Харьков) - «Новатор» (Хмельницкий)

«Фаворит» (Лубны) - «Барком-Кажаны» (Львов)