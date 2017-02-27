Далее уже без украинских команд

Приближается пора самых интересных и интригующих матчей в трех самых престижных турнирах Европы среди волейбольных клубов у мужчин и женщин, в том числе и игры плей-офф. Поэтому мы будем более внимательнее следить за событиями на площадках. Жаль только, что на этом празднике европейского волейбола уже нет украинских представителей.



Итак, в мужской Лиге чемпионов впереди матчи заключительного шестого тура в пяти группах. Все они пройдут в среду 1 марта. На данный момент выход в следующий этап турнира обеспечили себе в группе А польская «Закса» и российское «Динамо» (Москва), в группе В итальянская «Чивитанова» и немецкий «Берлин Рециклинг», в группе С «Зенит» (Казань, Россия) и «Аркас» (Турция), в группе D итальянская «Модена» и группе Е еще один итальянский клуб «Перуджа».



В женской Лиге чемпионов решающий шестой тур группового турнира пройдет во вторник 28 февраля. Здесь уже досрочно вышли в следующий этап «Динамо» (Москва, Россия) и «Цюрих» (Швейцария) - группа В, турецкая «Фенербахче» - Группа С, а также еще два турецких клуба «Вакифбанк» и «Эджзаджибаши» - группа D.



В мужском Кубке ЕКВ 1 и 2 марта пройдут уже первые четвертьфинальные матчи. В них сыграют:

«Пьченца» (Италия) - «Трентино» (Италия)

«Карловы-Вары» (Чехия) - «Тур» (Франция)

«Юнайтед Воллей» (Германия) - «Линдеманс» (Бельгия)

«Фенербахче» (Турция) - «Аяччо» (Франция)



В аналогичном турнире среди женщин первые поединки 1/4 финала запланированы на 7 марта. Вот каким получился состав пар:

«Линамар» (Венгрия) - «Бусто-Арсицио» (Италия)

«Штутгарт» (Германия) - «Казальмаджоре» (Италия)

«Галатасарай» (Турция) - «Лодзь» (Польша)

«Динамо-Казань» (Россия) - «Визура» (Сербия)



И, наконец, в Кубке Вызова среди мужчин 28 февраля и 1 марта состоятся уже вторые матчи 1/4 финала. Первые принесли такие результаты:

«Маккаби» (Израиль) - «Галатасарай» (Турция) 0:3

«Спартак» (Словакия) - «Шомон» (Франция) 0:3

«Апелдорн» (Голландия) - «Зират Банкаси» (Турция) 1:3

«Факел» (Россия) - «Викинг» (Норвегия) 3:0



В женском турнире ответные четвертьфиналдьные матчи пройдут 7 и 8 марта, а в первых встречах команды сыграли так:

«Астерикс» (Бельгия) - «Олимпиакос» (Греция) 2:3

«Острава» (Чехия) - «Енисей» (Россия) 1:3

«Натурхаус» (Испания) - «Бурса» (Турция) 1:3

«Невшатель» (Швейцария) - «Шверинер» (Германия) 0:3