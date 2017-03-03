Винница выиграла в Харькове, а Буревестник - в Днепре

В последнем 14-м туре группового турнира чемпионата Украины по волейболу в мужской Суперлиге главной интригой является борьба ВК «Винницы» и черниговского «Буревестника-ШВСМ» за четвертое место. Именно оно позволяет его обладателю на втором этапе продолжить борьбу за медали.



Интересно, что после двух стартовых партий в харьковском спортивном комплексе Национальной юридической академии волейболисты из Винницы проигрывали хозяевам площадки со счетом 0:2. Еще немного и гости вообще могли бы остаться без очков. Однако, проявив волю к победе, команда ВК «Винница» сумела в дальнейшем изменить ход событий в свою сторону и выиграла три следующих сета.



«Буревестник-ШВСМ» также добился успеха в гостях, но со счетом 3:1. Имено этот результат еще оставляет, хотя и довольно призрачные шансы черниговским волейболистам на то, чтобы завтра продолжить борьбу за место в первой четверке.



Что касается двух остальных матчей, то и «Барком-Кажаны», и «Локомотив» уверенно выиграли соответственно у «Фаворита» и «Новатора».



Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига

14 тур. 3 марта

Первые матчи

«Юракадемия» (Харьков) - ВК «Винница» (Виница)

2:3 (25:21, 25:22, 20:25, 17:25, 12:15)

«Локомотив» (Харьков) - «Новатор» (Хмельницкий)

3:0 (25:8, 25:11, 25:14)

«Днепр» (Днепр) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)

1:3 (25:18, 26:28, 19:25, 22:25)

«Фаворит» (Лубны) - «Барком-Кажаны» (Львов)

0:3 (16:25, 16:25, 23:25)



Перед четырьмя заключительными матчами первого этапа чемпионата положение команд в турнирной таблице таково :

1. «Барком-Кажаны» 27 матчей, 77 очков, соотношение партий 80 - 16

2. «Локомотив» 27, 66, 73 - 23

3. «Новатор» 27, 47, 54 - 42

4. ВК «Винница» 27, 39, 52 - 52

5. «Буревестник-ШВСМ» 27, 36, 47 - 59

6. «Днепр» 27, 31, 41 - 58

7. «Юракадемия» 27, 25, 37 - 66

8. «Фаворит» 27, 4, 11 - 80

Завтра в субботу 4 марта пройдут повторные поединки 14-го тура.