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Винница выиграла в Харькове, а Буревестник - в Днепре

Судьба четвертого места окончательно еще не решена

  • 03.03.2017 20:45
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Винница выиграла в Харькове, а Буревестник - в Днепре

В последнем 14-м туре группового турнира чемпионата Украины по волейболу в мужской Суперлиге главной интригой является борьба ВК «Винницы» и черниговского «Буревестника-ШВСМ» за четвертое место. Именно оно позволяет его обладателю на втором этапе продолжить борьбу за медали.

Интересно, что после двух стартовых партий в харьковском спортивном комплексе Национальной юридической академии волейболисты из Винницы проигрывали хозяевам площадки со счетом 0:2. Еще немного и гости вообще могли бы остаться без очков. Однако, проявив волю к победе, команда ВК «Винница» сумела в дальнейшем изменить ход событий в свою сторону и выиграла три следующих сета.

«Буревестник-ШВСМ» также добился успеха в гостях, но со счетом 3:1. Имено этот результат еще оставляет, хотя и довольно призрачные шансы черниговским волейболистам на то, чтобы завтра продолжить борьбу за место в первой четверке.

Что касается двух остальных матчей, то и «Барком-Кажаны», и «Локомотив» уверенно выиграли соответственно у «Фаворита» и «Новатора».

Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
14 тур. 3 марта
Первые матчи
«Юракадемия» (Харьков) - ВК «Винница» (Виница)
2:3 (25:21, 25:22, 20:25, 17:25, 12:15)
«Локомотив» (Харьков) - «Новатор» (Хмельницкий)
3:0 (25:8, 25:11, 25:14)
«Днепр» (Днепр) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)
1:3 (25:18, 26:28, 19:25, 22:25)
«Фаворит» (Лубны) - «Барком-Кажаны» (Львов)
0:3 (16:25, 16:25, 23:25)

Перед четырьмя заключительными матчами первого этапа чемпионата положение команд в турнирной таблице таково :
1. «Барком-Кажаны» 27 матчей, 77 очков, соотношение партий 80 - 16
2. «Локомотив» 27, 66, 73 - 23
3. «Новатор» 27, 47, 54 - 42
4. ВК «Винница» 27, 39, 52 - 52
5. «Буревестник-ШВСМ» 27, 36, 47 - 59
6. «Днепр» 27, 31, 41 - 58
7. «Юракадемия» 27, 25, 37 - 66
8. «Фаворит» 27, 4, 11 - 80

Завтра в субботу 4 марта пройдут повторные поединки 14-го тура.  

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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