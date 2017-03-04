За медали продолжат борьбу Барком, Локомотив, Новатор и Винница

Четырьмя матчами четырнадцатого тура завершился групповой турнир национального чемпионата у мужчин элитного дивизиона. В заключительный игровой день решалась судьба последней четвертой путевки в плей-офф.



Как и накануне, волейболистам «Винница» в гостевом матче с харьковской «Юракадемией» пришлось заметно поволноваться и провести на площадке все пять партий. Снова хозяева поля вели в счете 2:0, но опять не смогли удержать своего преимущества. С другой стороны, игроки ВК «Винница» проявили характер и наградой им за это стала не только победа в этом поединке, а и выход в четверку лучших команд страны, которые уже скоро поведут непосредственно борьбу за медали.



Впрочем, даже в случае сегодняшнего поражения винницкий клуб занимал итоговое четвертое место, так как его главный оппонент в борьбе за эту позицию черниговский «Буревестник-ШВСМ» в субботу проиграл в Днепре хозяевам площадки 1:3.



Очередные победы, причем с одинаковым счетом 3:0 одержали «Барком-Кажаны» и «Локомотив», переигравшие «Фаворит» и «Новатор».



Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига

14 тур. 4 марта

Вторые матчи

«Юракадемия» (Харьков) - ВК «Винница» (Виница)

2:3 (25:22, 25:22, 14:25, 17:25, 11:15)

«Локомотив» (Харьков) - «Новатор» (Хмельницкий)

3:0 (25:16, 25:20, 25:13)

«Днепр» (Днепр) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)

3:1 (25:21, 25:20, 19:25, 25:23)

«Фаворит» (Лубны) - «Барком-Кажаны» (Львов)

0:3 (19:25, 21:25, 18:25)



Итоговая турнирная таблица после первого этапа чемпионата:

1. «Барком-Кажаны» 28 матчей, 80 очков, соотношение партий 83 - 16

2. «Локомотив» 28, 69, 76 - 23

3. «Новатор» 28, 47, 54 - 45

4. ВК «Винница» 28, 41, 55 - 54

5. «Буревестник-ШВСМ» 28, 36, 48 - 62

6. «Днепр» 28, 34, 44 - 59

7. «Юракадемия» 28, 26, 39 - 69

8. «Фаворит» 28, 4, 11 - 83



Теперь первая четверка команд продолжит борьбу за награды чемпионата, а второй квартет разыграет места с 5 по 8.