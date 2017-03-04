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За медали продолжат борьбу Барком, Локомотив, Новатор и Винница

Завершился первый этап чемпионата Украины в мужской Суперлиге

  • 04.03.2017 21:20
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За медали продолжат борьбу Барком, Локомотив, Новатор и Винница

Четырьмя матчами четырнадцатого тура завершился групповой турнир национального чемпионата у мужчин элитного дивизиона. В заключительный игровой день решалась судьба последней четвертой путевки в плей-офф.

Как и накануне, волейболистам «Винница» в гостевом матче с харьковской «Юракадемией» пришлось заметно поволноваться и провести на площадке все пять партий. Снова хозяева поля вели в счете 2:0, но опять не смогли удержать своего преимущества. С другой стороны, игроки ВК «Винница» проявили характер и наградой им за это стала не только победа в этом поединке, а и выход в четверку лучших команд страны, которые уже скоро поведут непосредственно борьбу за медали.

Впрочем, даже в случае сегодняшнего поражения винницкий клуб занимал итоговое четвертое место, так как его главный оппонент в борьбе за эту позицию черниговский «Буревестник-ШВСМ» в субботу проиграл в Днепре хозяевам площадки 1:3.

Очередные победы, причем с одинаковым счетом 3:0 одержали «Барком-Кажаны» и «Локомотив», переигравшие «Фаворит» и «Новатор».

Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
14 тур. 4 марта
Вторые матчи
«Юракадемия» (Харьков) - ВК «Винница» (Виница)
2:3 (25:22, 25:22, 14:25, 17:25, 11:15)
«Локомотив» (Харьков) - «Новатор» (Хмельницкий)
3:0 (25:16, 25:20, 25:13)
«Днепр» (Днепр) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)
3:1 (25:21, 25:20, 19:25, 25:23)
«Фаворит» (Лубны) - «Барком-Кажаны» (Львов)
0:3 (19:25, 21:25, 18:25)

Итоговая турнирная таблица после первого этапа чемпионата:
1. «Барком-Кажаны» 28 матчей, 80 очков, соотношение партий 83 - 16
2. «Локомотив» 28, 69, 76 - 23
3. «Новатор» 28, 47, 54 - 45
4. ВК «Винница» 28, 41, 55 - 54
5. «Буревестник-ШВСМ» 28, 36, 48 - 62
6. «Днепр» 28, 34, 44 - 59
7. «Юракадемия» 28, 26, 39 - 69
8. «Фаворит» 28, 4, 11 - 83

Теперь первая четверка команд продолжит борьбу за награды чемпионата, а второй квартет разыграет места с 5 по 8.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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