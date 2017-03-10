Второй этап мужской Суперлиги начинается в Виннице

В пятницу в Виннице стартует второй этап чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд. Напомним, что по итогам группового турнира определилась четверка лучших команд, которая на втором этапе проведет четыре тура на площадках каждого из участников.



Расписание матчей на ближайшие дни:

10 марта, пятница

«Барком-Кажаны» (Львов) - ВК «Винница» (Виница)

«Локомотив» (Харьков) - «Новатор» (Хмельницкий)

11 марта, суббота

ВК «Винница» (Виница) - «Новатор» (Хмельницкий)

«Барком-Кажаны» (Львов) - «Локомотив» (Харьков)

12 марта, воскресенье

«Локомотив» (Харьков) - ВК «Винница» (Виница)

«Новатор» (Хмельницкий) - «Барком-Кажаны» (Львов)



После первого этапа турнирная таблица вехней части мужской Суперлиги имеет такой вид:



1. «Барком-Кажаны» 3 очка

2. «Локомотив» 2 очка

3. «Новатор» 1 очко

4. ВК «Винница» 0 очков



Второй квартет, где будут разыгрываться места с 5 по 8, начнет свои игры через неделю 17 марта.