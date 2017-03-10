Барком и Локомотив начинают с побед

В мужской волейбольной Суперлиге стартовал второй этап чемпионата Украины. В нем участвуют четыре команды, которые по итогам группового турнира расположились в верхней части турнирной таблицы.
Первыми на площадку сегодня вышли игроки харьковского «Локомотива» и хмельницкого «Новатора». Как и предполагалось, матч прошел с преимуществом железнодорожников и завершился их уверенной победой со счетом 3:0.
А вот поединок хозяев площадки с лидером первого этапа получился очень интересным и интригующим. Первый сет выиграл ВК «Винница» 25:22. Затем львовский клуб сравнял результат по партиям и вышел вперед, взяв второй и третий сеты - 22:25 и 23:25. Но к чести винницких волейболистов, они не сложили оружия и продолжали играть на победу, выиграв четвертую партию 25:19.
Таким образом, все решилось на тай-брейке. Его в тяжелейшей концовке вырвал «Барком-Кажаны» - 16:18.
Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Второй этап. 1 тур. 10 марта
«Локомотив» (Харьков) - «Новатор» (Хмельницкий)
3:0 (25:19, 25:17, 25:23)
ВК «Винница» (Винница) - «Барком-Кажаны» (Львов)
2:3 (25:22, 22:25, 23:25, 25:19, 16:18)
В турнирной таблице после первого игрового дня установилось двоевластие:
1. «Локомотив» 1 матч, 5 очков, соотношение партий 3- 0
2. «Барком-Кажаны» 1, 5, 3 - 2
3. ВК «Винница» 1, 1, 2 - 3
4. «Новатор» 1, 1, 0 - 3
В субботу 11 марта состоятся такие матчи:
ВК «Винница» (Виница) - «Новатор» (Хмельницкий)
«Барком-Кажаны» (Львов) - «Локомотив» (Харьков)
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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