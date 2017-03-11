Барком вновь единолично возглавил турнирную таблицу

Главным событием второго игрового дня первого тура финальной части мужской Суперлиги, который проходит в Виннице, конечно же, стало противостояние двух лучших на сегодня украинских команд - львовского «Баркома-Кажаны» и харьковского «Локомотива».
Игра оправдала ожидания болельщиков и специалистов, получившись очень интригующей. Достаточно сказать, что борьба равных примерно по классу соперников велась мяч в мяч и только в самой концовке партий определялся победитель. Три раза на табло появлялись цифры 25:23 (два раза в пользу «Баркома» и один раз сильнее оказался «Локомотив»). Еще одна партия, первая, завершилась успехом львовской команды 25:22.
Таким образом, «Барком-Кажаны» выиграл в четырех сетах и опять единолично стал во главе уже новой турнирной таблицы финального этапа.
В матче хозяев площадки ВК «Винницы» и хмельницкого «Новатора» успех был на стороне гостей 0:3.
Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Второй этап. 1 тур. Винница. 11 марта.
«Барком-Кажаны» (Львов) - «Локомотив» (Харьков)
3:1 (25:22, 25:23, 23:25, 25:23)
ВК «Винница» (Винница) - «Новатор» (Хмельницкий)
0:3 (27:29, 21:25, 21:25)
Положение команд в турнирной таблице:
1. «Барком-Кажаны» 2 матча, 8 очков, соотношение партий 6 - 3
2. «Локомотив» 2, 5, 4 - 3
3. «Новатор» 2, 4, 3 - 3
4. ВК «Винница» 2, 1, 2 - 6
Завершится первый тур финального этапа в воскресенье 12 марта двумя матчами:
«Локомотив» (Харьков) - ВК «Винница» (Виница)
«Новатор» (Хмельницкий) - «Барком-Кажаны» (Львов)
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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