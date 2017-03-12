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Химик идет на рекорд

Волейболистки из Южного по-прежнему не потеряли ни одного очка

  • 12.03.2017 15:30
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ВК Химик
© ВК Химик

Сыграны матчи предпоследнего 13-го туре чемпионата страны по волейболу среди женских команд Суперлиги. Вновь порадовали своих болельщиков многократные чемпионки Украины и лидеры нынешнего сезона игроки южненского «Химика». В Виннице они дважды обыграли местную команду «Билозгар-Медуниверситет» с одинаковым счетом 3:0.

Теперь в активе подопечных Андрея Романовича стало 78 очков после 26 проведенных матчей и ни одной потери.

Еще две команды - тернопольская «Галычанка-ТНЭУ» и луцкая «Волынь-Университет» - обеспечили себе места в первой четверке по итогам группового турнира. Волейболистки Тернополя дважды на своем поле обыграли «Северодончанку» с одинаковым счетом 3:0, а «Волынь» поделила очки с запорожской «Орбитой-ЗТМК-ЗНУ».

В Ровно местная «Регина-МЭГУ-ШВСМ» не оставила никаких шансов черниговской команде «Педуниверситет-ШВСМ». Обе встречи завершились победами хозяек площадки в трех партиях. Правда, здесь следует обратить внимание на результат третьего сета второго матча, который «Регина» выиграла только со счетом 35:33.

Чемпионат Украины. Женщины. Суперлига
13 тур. 9-11 марта
«Билозгар-Медуниверситет» (Винница) – «Химик» (Южный)
0:3 (15:25, 18:25, 20:25)
0:3 (24:26, 16:25, 22:25)
«Волынь-Университет» (Луцк) - «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» (Запорожье)
3:0 (25:18, 25:16, 26:24)
0:3 (14:25, 23:25, 19:25)
«Регина-МЕГУ-ОШВСМ» Ровно) - «Педуниверситет-ШВСМ» (Чернигов)
3:0 (25:17, 25:23, 25:18)
3:0 (25:15, 25:23, 35:33)
«Галычанка-ТНЭУ» (Тернополь) - «Северодончанка» (Северодонецк)
3:0 (25:22, 25:12, 25:17)
3:0 (25:14, 25:21, 26:24)

После тринадцати туров положение команд в турнирной таблице выглядит так:
1. «Химик» 26 матчей, 78 очков, соотношение партий 78 - 4
2. «Галычанка-ТНЭУ» 26, 61, 63 - 25
3. «Волынь-Университет» 26, 43, 50 - 40
4. «Билозгар-Медуниверситет» 26, 39, 46 - 47
5. «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» 26, 37, 44 - 49
6. «Педуниверситет-ШВСМ» 26, 22, 29 - 63
7. «Регина-МЭГУ-ШВСМ» 26, 21, 28 - 62
8. «Северодончанка» 26, 9, 22 - 70

Заключительный 14-й тур в женской Суперлиге состоится 17 и 18 марта. В нем сыграют:
«Химик» (Южный) - «Регина-МЭГУ-ШВСМ» (Ровно)
«Северодончанка» (Северодонецк) - «Волынь-Университет» (Луцк)
«Орбита-ЗТМК-ЗНУ» (Запорожье) - «Билозгар-Медуниверситет» (Винница)
«Педуниверситет-ШВСМ» (Чернигов) - «Галычанка-ТНЭУ» (Тернополь)

Особое внимание здесь, конечно же, будут представлять игры в Запорожье, где будет определена четвертая команда финального квартета.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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