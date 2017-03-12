Барком - три победы в трех матчах

В Виннице состоялись два заключительных матча первого тура финального этапа мужской Суперлиги. В первом поединке встретились львовский «Барком-Кажаны» и хмельницкий «Новатор».
После первой партии, которую выиграли хмельницкие волейболисты 25:21, казалось, что лидер чемпионата вполне может потерять сегодня очки. Однако львовяне в дальнейшем сумели изменить ситуацию в свою пользу и взяли три следующих сета - 25:16, 25:17 и 25:22.
Затем на площадку вышли волейболисты харьковского «Локомотива» и ВК «Винница». Все три партии выиграли гости. Первый сет 19:25, второй 18:25 и третий - 23:25. Харьковчане закрепились на втором месте и теперь отстают от «Баркома» на три очка.
Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Второй этап. 1 тур. Винница. 11 марта.
«Новатор» (Хмельницкий) - «Барком-Кажаны» (Львов)
1:3 (25:21, 16:25, 17:25, 22:25)
ВК «Винница» (Винница) - «Локомотив» (Харьков)
0:3 (19:25, 18:25, 23:25)
После первого тура финального этапа в мужской Суперлиге ситуация в турнирной таблице такова:
1. «Барком-Кажаны» 3 матча, 11 очков, соотношение партий 9 - 4
2. «Локомотив» 3, 8, 7 - 3
3. «Новатор» 3, 4, 4 - 6
4. ВК «Винница» 3, 1, 2 - 9
Второй тур ведущей четверки пройдет с 17 по 19 марта в Хмельницком.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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