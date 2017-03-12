Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Барком - три победы в трех матчах

Завершился первый финальный тур чемпионата Украины среди мужчин Суперлиги

  • 12.03.2017 15:45
  • 201 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Барком - три победы в трех матчах

В Виннице состоялись два заключительных матча первого тура финального этапа мужской Суперлиги. В первом поединке встретились львовский «Барком-Кажаны» и хмельницкий «Новатор».

После первой партии, которую выиграли хмельницкие волейболисты 25:21, казалось, что лидер чемпионата вполне может потерять сегодня очки. Однако львовяне в дальнейшем сумели изменить ситуацию в свою пользу и взяли три следующих сета - 25:16, 25:17 и 25:22.

Затем на площадку вышли волейболисты харьковского «Локомотива» и ВК «Винница». Все три партии выиграли гости. Первый сет 19:25, второй 18:25 и третий - 23:25. Харьковчане закрепились на втором месте и теперь отстают от «Баркома» на три очка.

Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Второй этап. 1 тур. Винница. 11 марта.
«Новатор» (Хмельницкий) - «Барком-Кажаны» (Львов)
1:3 (25:21, 16:25, 17:25, 22:25)
ВК «Винница» (Винница) - «Локомотив» (Харьков)
0:3 (19:25, 18:25, 23:25)

После первого тура финального этапа в мужской Суперлиге ситуация в турнирной таблице такова:
1. «Барком-Кажаны» 3 матча, 11 очков, соотношение партий 9 - 4
2. «Локомотив» 3, 8, 7 - 3
3. «Новатор» 3, 4, 4 - 6
4. ВК «Винница» 3, 1, 2 - 9

Второй тур ведущей четверки пройдет с 17 по 19 марта в Хмельницком.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.