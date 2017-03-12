Барком - три победы в трех матчах

Не в обиду болельщикам, пора бы Игарьку давно признать что клуб это его бизнес проект, а любой пр...

Думаю разговор будет в ключе, « много молодых игроков, надо потерпеть пару лет и т.д.

"ватан", а к чему ты здесь про вышиванку?

даже великий физрук олежка нервно курит

Кадар Пантич по моєму то одна людина

Кучука в Динамо,он наведёт там порядок,по крайней мере хуже не будет!

Вангую увольнение или отставку Серёжи летом,полный провал везде.Кадар и Пантич ещё более ослабили...

Больно смотреть на это подобие футбола от чемпиона. Тактика на игру вообще не меняется поэтому та...