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Начинаются игры плей-офф Лиги чемпионов

Обзор европейских волейбольных клубных турниров

  • 14.03.2017 17:45
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CEV
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Во вторник 14 марта стартует второй этап волейбольной Лиги чемпионов у мужчин. Согласно жеребьевке 12 сильнейших команд разбиты на шесть пар. Наибольшее представительство (по три клуба) имеют здесь Польша и Россия, по две команды из Италии и Турции, и по одной из Бельгии и Германии.

Вот кто будет встречаться на этой стадии турнира:
«Кнак» (Бельгия) - «Зенит» (Казань, Россия)
«ББСК Инстамбул» (Турция) - «Берлин Рециклинг» (Германия)
«Ресовия» (Жешув, Польша) - «Модена» (Италия)
«Скра» (Белхатув, Польша) - «Читанова» (Италия)
«Белогорье» (Белгород, Россия) - «Закса» (Кендзежин-Козле, Польша)
«Аркас» (Измир, Турция) - «Динамо» (Москва, Россия)

Первый тур пройдет с 14 по 16 марта. Ответные матчи с 21 по 23 марта.

«Финал четырех» состоится в Италии, где его хозяевами будут волейболисты местной «Перуджи».

В женской Лиге чемпионов главные матчи также пройдут в Италии. Без отбора в нем уже выступит команда «Имоко Воллей».
Здесь на стадии плей-офф сыграют шесть лучших клубов из Турции, Швейцарии, Италии и России.
«Эджзаджибаши» (Турция) - «Фенербахче» (Турция)
«Волеро» (Цюрих, Швейцария) - «Вакифбанк» (Турция)
«Модена» (Италия) - «Динамо, Москва, Россия)

Первые игры состоятся 22 и 23 марта, а повторные - 4 и 5 апреля.

В мужском Кубке ЕКВ первые четвертьфинальные матчи принесли такие результаты:
«Пьченца» (Италия) - «Трентино» (Италия) 0:3
«Карловы-Вары» (Чехия) - «Тур» (Франция) 0:3
«Юнайтед Воллей» (Германия) - «Линдеманс» (Бельгия) 3:0
«Фенербахче» (Турция) - «Аяччо» (Франция) 3:0

Ответные матчи пройдут 14 и 15 марта.

В аналогичном турнире у женщин первые поединки 1/4 финала завершились так:
«Линамар» (Венгрия) - «Бусто-Арсицио» (Италия) 1:3
«Штутгарт» (Германия) - «Казальмаджоре» (Италия) 2:3
«Галатасарай» (Турция) - «Лодзь» (Польша) 3:1
«Динамо-Казань» (Россия) - «Визура» (Сербия) 3:0

Повторные матчи состоятся 15 и 16 марта.

И, наконец, в Кубке Вызова среди мужчин четвертьфинальные матчи завершились с такими результатами:
«Маккаби» (Израиль) - «Галатасарай» (Турция) 0:3, 0:3
«Спартак» (Словакия) - «Шомон» (Франция) 0:3, 1:3
«Апелдорн» (Голландия) - «Зират Банкаси» (Турция) 1:3, 0:3
«Факел» (Россия) - «Викинг» (Норвегия) 3:0, 3:0

Таким образом, в полуфиналах встретятся:
«Факел» - «Галатасарай»
«Шомон» - «Зират Банкаси»

Первые игры пройдут 29 марта, а ответные 2 апреля.

Результаты 1/4 финала женского турнира:
«Астерикс» (Бельгия) - «Олимпиакос» (Греция) 2:3, 1:3
«Острава» (Чехия) - «Енисей» (Россия) 1:3, 0:3
«Натурхаус» (Испания) - «Бурса» (Турция) 1:3, 0:3
«Невшатель» (Швейцария) - «Шверинер» (Германия) 0:3, 0:3

В полуфиналах женского Кубка Вызова сойдутся:
«Шверинер» - «Бурса»
«Олимпиакос» - «Енисей»

Как и мужчин, матчи 1/2 финала состоятся 29 марта и 2 апреля.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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