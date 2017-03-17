Состоялись первые матчи плей-офф Лиги чемпионов

В волейбольной Лиге чемпионов среди мужчин прошли первые поединки раунда плей-офф. Напомним, что из 12 сильнейших клубов - по три участника представляют Польшу и Россию, по два - Италию и Турцию, и по одному - Бельгию и Германию.
Лига чемпионов. Мужчины.
Плей-офф. Первые матчи
«Кнак» (Бельгия) - «Зенит» (Казань, Россия)
0:3 (23:25, 19:25, 18:25)
«ББСК Инстамбул» (Турция) - «Берлин Рециклинг» (Германия)
3:2 (25:20, 30:32, 25:22, 20:25, 15:13)
«Ресовия» (Жешув, Польша) - «Модена» (Италия)
2:3 (25:23, 19:25, 27:25, 19:25, 12:15)
«Скра» (Белхатув, Польша) - «Читанова» (Италия)
1:3 (21:25, 25:21, 23:25, 21:25)
«Белогорье» (Белгород, Россия) - «Закса» (Кендзежин-Козле, Польша)
3:1 (13:25, 25:21, 25:23, 25:20)
Отметим, что в этом матче за белгородцев выступали сразу четверо воспитанников украинского волейбола - Тарас Хтей, Дмитрий Мусерский, Дмитрий Теременко и Ян Ерещенко (двое последних являются игроками национальной сборной Украины).
«Аркас» (Измир, Турция) - «Динамо» (Москва, Россия)
0:3 (20:25, 17:25, 16:25)
Ответные игры пройдут в период с 21 по 23 марта.
А в мужском Кубке ЕКВ состоялись повторные четвертьфинальные матчи, которые определили участников полуфиналов.
Кубок ЕКВ. Мужчины.
1/4 финала. Вторые матчи
«Трентино» (Италия) - «Пьченца» (Италия)
3:1 (25:20, 25:22, 22:25, 25:15)
Первый матч - 3:0
«Тур» (Франция) - «Карловы-Вары» (Чехия)
3:2 (25:18, 25:22, 18:25, 22:25, 15:13)
Первый матч - 3:0
«Линдеманс» (Бельгия) - «Юнайтед Воллей» (Германия)
2:3 (25:21, 30:32, 17:25, 25:22, 9:15)
Первый матч - 0:3
«Аяччо» (Франция) - «Фенербахче» (Турция)
1:3 (25:23, 22:25, 16:25, 22:25)
Первый матч - 0:3
Таким образом, в полуфиналах встретятся:
«Тур» (Франция) - «Юнайтед Воллей» (Германия)
«Трентино» (Италия) - «Фенербахче» (Турция)
Первые матчи состоятся 28 марта, а повторные 1 апреля.
В аналогичном турнире у женщин ответные встречи 1/4 финала завершились так:
Кубок ЕКВ. Женщины.
1/4 финала. Вторые матчи
«Бусто-Арсицио» (Италия) - «Линамар» (Венгрия)
3:0 (25:20, 25:8, 25:22)
Первый матч - 3:1
«Казальмаджоре» (Италия) - «Штутгарт» (Германия)
3:0 (25:22, 25:14, 26:24)
Первый матч - 3:2
«Лодзь» (Польша) - «Галатасарай» (Турция)
0:3 (23:25, 18:25, 17:25)
Первый матч - 1:3
«Визура» (Сербия) - «Динамо-Казань» (Россия)
0:3 (14:25, 16:25, 16:25)
Первый матч - 0:3
В полуфиналах теперь встретятся:
«Казальмаджоре» (Италия) - «Бусто-Арсицио» (Италия)
«Галатасарай» (Турция) - «Динамо-Казань» (Россия)
Как и у мужчин матчи пройдут 28 марта и 1 апреля.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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