Состоялись первые матчи плей-офф Лиги чемпионов

В волейбольной Лиге чемпионов среди мужчин прошли первые поединки раунда плей-офф. Напомним, что из 12 сильнейших клубов - по три участника представляют Польшу и Россию, по два - Италию и Турцию, и по одному - Бельгию и Германию.



Лига чемпионов. Мужчины.

Плей-офф. Первые матчи

«Кнак» (Бельгия) - «Зенит» (Казань, Россия)

0:3 (23:25, 19:25, 18:25)

«ББСК Инстамбул» (Турция) - «Берлин Рециклинг» (Германия)

3:2 (25:20, 30:32, 25:22, 20:25, 15:13)

«Ресовия» (Жешув, Польша) - «Модена» (Италия)

2:3 (25:23, 19:25, 27:25, 19:25, 12:15)

«Скра» (Белхатув, Польша) - «Читанова» (Италия)

1:3 (21:25, 25:21, 23:25, 21:25)

«Белогорье» (Белгород, Россия) - «Закса» (Кендзежин-Козле, Польша)

3:1 (13:25, 25:21, 25:23, 25:20)

Отметим, что в этом матче за белгородцев выступали сразу четверо воспитанников украинского волейбола - Тарас Хтей, Дмитрий Мусерский, Дмитрий Теременко и Ян Ерещенко (двое последних являются игроками национальной сборной Украины).

«Аркас» (Измир, Турция) - «Динамо» (Москва, Россия)

0:3 (20:25, 17:25, 16:25)



Ответные игры пройдут в период с 21 по 23 марта.



А в мужском Кубке ЕКВ состоялись повторные четвертьфинальные матчи, которые определили участников полуфиналов.



Кубок ЕКВ. Мужчины.

1/4 финала. Вторые матчи

«Трентино» (Италия) - «Пьченца» (Италия)

3:1 (25:20, 25:22, 22:25, 25:15)

Первый матч - 3:0

«Тур» (Франция) - «Карловы-Вары» (Чехия)

3:2 (25:18, 25:22, 18:25, 22:25, 15:13)

Первый матч - 3:0

«Линдеманс» (Бельгия) - «Юнайтед Воллей» (Германия)

2:3 (25:21, 30:32, 17:25, 25:22, 9:15)

Первый матч - 0:3

«Аяччо» (Франция) - «Фенербахче» (Турция)

1:3 (25:23, 22:25, 16:25, 22:25)

Первый матч - 0:3



Таким образом, в полуфиналах встретятся:

«Тур» (Франция) - «Юнайтед Воллей» (Германия)

«Трентино» (Италия) - «Фенербахче» (Турция)



Первые матчи состоятся 28 марта, а повторные 1 апреля.



В аналогичном турнире у женщин ответные встречи 1/4 финала завершились так:



Кубок ЕКВ. Женщины.

1/4 финала. Вторые матчи

«Бусто-Арсицио» (Италия) - «Линамар» (Венгрия)

3:0 (25:20, 25:8, 25:22)

Первый матч - 3:1

«Казальмаджоре» (Италия) - «Штутгарт» (Германия)

3:0 (25:22, 25:14, 26:24)

Первый матч - 3:2

«Лодзь» (Польша) - «Галатасарай» (Турция)

0:3 (23:25, 18:25, 17:25)

Первый матч - 1:3

«Визура» (Сербия) - «Динамо-Казань» (Россия)

0:3 (14:25, 16:25, 16:25)

Первый матч - 0:3



В полуфиналах теперь встретятся:

«Казальмаджоре» (Италия) - «Бусто-Арсицио» (Италия)

«Галатасарай» (Турция) - «Динамо-Казань» (Россия)



Как и у мужчин матчи пройдут 28 марта и 1 апреля.