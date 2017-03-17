Локомотив снова сократил отставание от Баркома

Если ты дебила кусок не знаешь,что такое состояние трассы -нехер "умничать" и троллить....

Шахтер - Ягн Бойс 0:2 и Сельта 0:2 - вот это Договорняк! Люблю сотреть такие договорняки и коммен...

ЗИРКА ДЫРНАМО 2-0 ВОТ ЭТО ДОГОВОРНЯК!!!

Господа патриоты и правдолюбцы, вы меня уже вкрай запутали! Скажите, какой счет нужен в этой игре...

Ребров самый крутой тренер мира!СЮРЬКИС ЕВРЕЙ УГРОБИТ ДЫРНАМО

Кроты самые крутые и будущие чемпионы!так что не надо гниль и желчь свою брызгать на них