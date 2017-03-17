Локомотив снова сократил отставание от Баркома

В пятницу в Хмельником начались игры 2-го тура квартета сильнейших чемпионата Украины по волейболу среди мужчин. Как и неделю назад, первыми на площадку вышли волейболисты львовского «Баркома-Кажаны» и ВК «Винница».
У львовян, конечно же осталось в памяти то, что именно винницкая команда отобрала одно очко у лидера в предыдущем туре. Но, похоже, серьезных выводов из этого подопечные Угиса Крастинша не сделали и опять, наступив на одни и те же грабли, с большим трудом одолели соперника лишь в пяти партиях.
Первый сет выиграли игроки ВК «Винница» 25:20. Затем две партии остались за «Баркомом-Кажаны» 25:14 и 25:22. Казалось, что сопротивление оппонента уже сломлено, но, к чести винницких волейболистов они в четвертом сете вернули интригу в матче, победив 25:17. На большее у них сил, по-видимому, не хватило и львовяне легко взяли тай-брейк 15:5, потеряв все же сегодня одно очко.
Осечкой лидера сполна воспользовался харьковский «Локомотив», который хоть и с трудом, но добыл победу во встрече с хозяевами площадки. Здесь каждая партия протекала в равной борьбе, однако в концовках точнее действовали харьковчане - 25:22, 25:23, 25:21.
Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Второй этап. 2 тур. Хмельницкий. 17 марта.
«Барком-Кажаны» (Львов) - ВК «Винница» (Винница)
3:2 (20:25, 25:14, 25:22, 17:25, 15:5)
«Локомотив» (Харьков) - «Новатор» (Хмельницкий)
3:0 (25:22, 25:23, 25:21)
После сегодняшних матчей в турнирной таблице ведущего квартета мужской Суперлиги такая ситуация:
1. «Барком-Кажаны» 4 матча, 13 очков, соотношение партий 12 - 6
2. «Локомотив» 4, 11, 10 - 3
3. «Новатор» 4, 4, 4 - 9
4. ВК «Винница» 4, 2, 4 - 12
В субботу 18 марта в Хмельницком пройдут два матча:
«Новатор» (Хмельницкий) - ВК «Винница» (Винница)
«Барком-Кажаны» (Львов) - «Локомотив» (Харьков)
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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