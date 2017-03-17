Буревестник и Юракадемия начали с побед

В городе Лубны Полтавской области сегодня стартовал первый тур
мужского чемпионата Украины, где выступают команды, ведущие борьбу за итоговые места с 5 по 8.
Черниговский «Буревестник-ШВСМ» только в пяти сетах сломил сопротивление хозяев площадки игроков местного «Фаворита». А в противостоянии двух призеров предыдущего чемпионата страны харьковская «Юракадемия» выиграла у «Днепра» со счетом 3:1.
Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Турнир за 5-8 места. 1 тур. Лубны. 17 марта.
«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Фаворит» (Лубны)
3:2 (25:19, 23:25, 25:20, 21:25, 15:12)
«Юракадемия» (Харьков) - «Днепр» (Днепр)
3:1 (23:25, 25:18, 25:23, 25:23)
Положение команд в турнирной таблице:
1. «Буревестник-ШВСМ» 1 матч, 5 очков, соотношение партий 3 - 2
2. «Юракадемия» 1, 4, 3 - 1
3. «Днепр» 1, 2, 1 - 3
4. «Фаворит» 1, 1, 2 - 3
Завтра в субботу 18 марта состоятся такие поединки:
«Фаворит» (Лубны) - «Юракадемия» (Харьков)
«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Днепр» (Днепр)
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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