Барком выиграл у Локомотива в четырех партиях

В Хмельницком, где проходят игры второго тура финального этапа мужской Суперлиги, сегодня состоялся матч лидеров турнира и главных претендентов на золотые медали львовского «Баркома-Кажаны» и харьковского «Локомотива».



Все четыре партии получились очень интересными и подарили болельщикам настоящую интригу. Первый сет львовяне выиграли с минимальным преимуществом 26:24. После этого соперники обменялись победами в партиях с одинаковым счетом 25:22. А в четвертом сете снова «Барком-Кажаны» добился успеха на «больше-меньше» - 26:24.



Таким образом, лидеры чемпионата оторвались в турнирной таблице от главного преследователя уже на пять очков.



С таким же счетом 3:1 ВК «Винница» нанес поражение хозяевам площадки волейболистам хмельницкого «Новатора». Здесь первую партию выиграл клуб из Хмельницкого, после чего гости переломили ситуацию в свою пользу и добились победы, обойдя в турнирной таблице «Новатор».



Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига

Второй этап. 2 тур. Хмельницкий. 18 марта.

«Барком-Кажаны» (Львов) - «Локомотив» (Харьков)

3:1 (26:24, 25:22, 22:25, 26:24)

ВК «Винница» (Винница) - «Новатор» (Хмельницкий)

3:1 (23:25, 25:17, 25:21, 25:12)



Положение команд в турнирной таблице таково:

1. «Барком-Кажаны» 5 матчей, 16 очков, соотношение партий 15 - 7

2. «Локомотив» 5, 11, 11 - 6

3. ВК «Винница» 5, 5, 7 - 13

4. «Новатор» 5, 4, 5 - 12



В заключительных матчах второго тура в воскресенье 19 марта сыграют:

«Локомотив» (Харьков) - ВК «Винница» (Винница)

«Новатор» (Хмельницкий) - «Барком-Кажаны» (Львов)