Барком выиграл у Локомотива в четырех партиях

В Хмельницком, где проходят игры второго тура финального этапа мужской Суперлиги, сегодня состоялся матч лидеров турнира и главных претендентов на золотые медали львовского «Баркома-Кажаны» и харьковского «Локомотива».
Все четыре партии получились очень интересными и подарили болельщикам настоящую интригу. Первый сет львовяне выиграли с минимальным преимуществом 26:24. После этого соперники обменялись победами в партиях с одинаковым счетом 25:22. А в четвертом сете снова «Барком-Кажаны» добился успеха на «больше-меньше» - 26:24.
Таким образом, лидеры чемпионата оторвались в турнирной таблице от главного преследователя уже на пять очков.
С таким же счетом 3:1 ВК «Винница» нанес поражение хозяевам площадки волейболистам хмельницкого «Новатора». Здесь первую партию выиграл клуб из Хмельницкого, после чего гости переломили ситуацию в свою пользу и добились победы, обойдя в турнирной таблице «Новатор».
Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Второй этап. 2 тур. Хмельницкий. 18 марта.
«Барком-Кажаны» (Львов) - «Локомотив» (Харьков)
3:1 (26:24, 25:22, 22:25, 26:24)
ВК «Винница» (Винница) - «Новатор» (Хмельницкий)
3:1 (23:25, 25:17, 25:21, 25:12)
Положение команд в турнирной таблице таково:
1. «Барком-Кажаны» 5 матчей, 16 очков, соотношение партий 15 - 7
2. «Локомотив» 5, 11, 11 - 6
3. ВК «Винница» 5, 5, 7 - 13
4. «Новатор» 5, 4, 5 - 12
В заключительных матчах второго тура в воскресенье 19 марта сыграют:
«Локомотив» (Харьков) - ВК «Винница» (Винница)
«Новатор» (Хмельницкий) - «Барком-Кажаны» (Львов)
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.