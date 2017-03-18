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Харьковская Юракадемия добилась второй победы подряд и настигла лидера

Теперь во втором квартете мужской Суперлиги установилось двоевластие

  • 18.03.2017 21:55
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Харьковская Юракадемия добилась второй победы подряд и настигла лидера

Во второй игровой день команд, которые ведут борьбу за места с 5 по 8, волейболисты харьковской «Юракадемии» без особых проблем обыграли хозяев площадки «Фаворит» (Лубны) в трех партиях. Особенно весомым было преимущество харьковчан во втором и третьим сетах, завершившимися с одинаковым счетом 25:11.

Что касается второго сегодняшнего матча, то черниговскому «Буревестнику-ШВСМ» для победы, как и накануне, понадобилось пять партий. На этот раз в игре с «Днепром». Соперники попеременно выигрывали по сету, а на тай-брейке успех был на стороне студентов - 15:9.

Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Турнир за 5-8 места. 1 тур. Лубны. 18 марта.
«Юракадемия» (Харьков) - «Фаворит» (Лубны)
3:0 (25:20, 25:11, 25:11)
«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Днепр» (Днепр)
3:2 (16:25, 25:19, 22:25, 25:21, 15:9)

Теперь в турнирной таблице сразу у двух команд стало по 7 очков, но по лучшему соотношению мячей на первое место вышла «Юракадемия»:
1. «Юракадемия» 2 матча, 7 очков, соотношение партий 6 - 1
2. «Буревестник-ШВСМ» 2, 7, 6 - 4
3. «Днепр» 2, 3, 3 - 6
4. «Фаворит» 2, 1, 2 - 6

В воскресенье 19 марта на площадку выйдут:
«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Юракадемия» (Харьков)
«Днепр» (Днепр) - «Фаворит» (Лубны)

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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