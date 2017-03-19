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Барком и Локомотив оторвались от преследователей

Завершились матчи второго тура финального этапа в мужской Суперлиге

  • 19.03.2017 16:00
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Барком и Локомотив оторвались от преследователей

В воскресенье в Хмельницком состоялись два заключительных матча второго финального тура чемпионата Украины по волейболу среди мужчин. Оба они прошли без неожиданностей и победили в них те команды, которым отдавалось предпочтение.

Так, харьковский «Локомотив» в четырех сетах обыграл ВК «Винница». После того, как соперники обменялись выигранными партиями, подопечные Игоря Зяблицева сумели дожать оппонентов в третьем и четвертом сетах 25:23 и 25:22.

С таким же счетом 3:1 «Барком-Кажаны» добился успеха во встрече с хмельницким «Новатором». И здесь после двух партий на площадке было равенство. Однако затем лидер чемпионата добавил агрессии и умения, добившись уверенной победы.

Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Второй этап. 2 тур. Хмельницкий. 19 марта.
«Локомотив» (Харьков) - ВК «Винница» (Винница)
3:1 (26:24, 21:25, 25:23, 25:22)
«Новатор» (Хмельницкий) - «Барком-Кажаны» (Львов)
1:3 (19:25, 25:18, 20:25, 18:25)

После двух финальных туров положение команд в турнирной таблице выглядит так:
1. «Барком-Кажаны» 6 матчей, 19 очков, соотношение партий 18 - 8
2. «Локомотив» 6, 14, 14 - 7
3. ВК «Винница» 6, 5, 8 - 16
4. «Новатор» 6, 4, 6 - 15

Матчи третьего тура второго этапа чемпионата страны пройдут в Харькове с 24 по 26 марта.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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