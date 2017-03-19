Черниговский Буревестник возглавил второй квартет

В Лубнах сегодня завершился первый тур для клубов мужской Суперлиги, которые ведут борьбу за итоговые места с 5 по 8.
Во встрече лидеров этого турнира волейболистов харьковской «Юракадемии» и черниговского «Буревестника-ШВСМ» сильнее оказались последние. Они выиграли со счетом 3:1. В первой партии удача была на стороне харьковчан 29:27, а затем их соперники победили в трех следующих сетах.
Таким образом, клуб из Чернигова снова стал единоличным лидером и имеет отрыв от той же «Юракадемии» на три очка.
По схожему сценарию проходил матч хозяев площадки местного «Фаворита» и «Днепра». Здесь также первую партию выиграла команда, которая в итоге проиграла встречу в четырех сетах.
Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Турнир за 5-8 места. 1 тур. Лубны. 19 марта.
«Юракадемия» (Харьков) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)
1:3 (29:27, 19:25, 21:25, 14:25)
«Фаворит» (Лубны) - «Днепр» (Днепр)
1:3 (25:23, 23:25, 21:25, 18:25)
После первого тура турнирная таблица клубов за 5 - 8 места выглядит так:
5. «Буревестник-ШВСМ» 3 матча, 10 очков, соотношение партий 9 - 5
6. «Юракадемия» 3, 7, 7 - 4
7. «Днепр» 3, 6, 6 - 7
8. «Фаворит» 3, 1, 3 - 9
Второй тур в этом квартете состоится в Харькове с 24 по 26 марта.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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